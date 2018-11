Диетологи назвали лучшие продукты для иммунитета

15 лучших продуктов для укрепления иммунитетаОт здоровья нашей иммунной системы зависит способность противостоять огромному количеству самых опасных и неприятных болезней. Эксперты назвали 15 продуктов питания, которые достоверно укрепляют иммунитет.1. Цитрусовые фрукты. Они содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему и увеличивает производство белых кровяных клеток. Поскольку организм сам не производит и не хранит этот витамин, то организму нужны постоянные его дозы.2. Красный перец. Содержание витамина C в этом овоще гораздо выше, чем в цитрусах. Кроме того, перец является мощнейшим источником бета-каротина, он полезен для поддержания здоровья кожи.3. Брокколи. Насыщен витаминами и минералами, один из самых полезных овощей.4. Чеснок. Активно используется почти в любой кухне мира. Еще ранние цивилизации обнаружили, что чеснок отлично противостоит инфекциям. Снижает артериальное давление, укрепляет артерии.5. Имбирь. Ещё один ингредиент, противостоящий болезням. Снижает уровень воспалений, помогает избавиться от больного горла.6. Шпинат. Богат не только витамином C, но и другими антиоксидантами, а также бета-каротином, усиливающим способность иммунной системы противостоять инфекции.7. Йогурт. Содержит живые активные культуры бактерий, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с самыми разными болезнями. Однако выбирайте чистый йогурт, а не тот, что содержит разные вкусовые добавки.8. Миндаль. Когда дело касается профилактики и борьбы с простудой, то витамин Е активно усиливает эффективность витамина C. Именно витамин Е - ключ к здоровой иммунной системе, а в миндале его очень много.9. Куркума. Ключевой ингредиент соуса карри, чудодейственная специя для борьбы с воспалительными болезнями вроде остеоартрита и ревматоидного артрита.10. Зелёный чай. Зеленый и черный чай содержат флавоноиды - разновидность антиоксидантов. Зелёный чай также имеет хорошие показатели эпигаллокатехина галлата - мощнейшего антиоксиданта, усиливающего работу иммунитета.11. Папайя. Ещё один фрукт, насыщенный витамином C. В одном фрукте 224% (!) суточной рекомендованной дозы этого витамина.12. Киви. Содержит массу полезнейших нутриентов, включая фолаты, калий, витамины К и С.13. Курица. Когда вы больны, куриный бульон не только повышает настроение, но и быстро избавляет от симптомов простуды, позволяя защититься и от будущих ее рецидивов. Содержат высокое количество витамина B6.14. Семечки. Семечки подсолнуха содержат массу нутриентов, включая фосфор, магний и витамин B6, а также витамин Е. В четверти чашки семечек - 82% суточной рекомендованной дозы этого витамина.15. Креветки. Идеальный продукт для тех, кто хочет укрепить иммунную систему, поскольку они содержат много цинка. А он необходим для того, чтобы иммунные клетки функционировали так, как это требуется.