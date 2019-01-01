Врачи напомнили, как облегчить боль в горле

Главные условия выздоровленияБоль в горле чаще всего появляется внезапно и ломает все планы - сложно оставаться активным, продолжать работать или наслаждаться досугом, когда горло болит настолько сильно, что больно просто глотать.Даже если боль в горле не сопровождается другими симптомами простудного заболевания, что возможно при неинфекционной природе заболевания, оно все равно на несколько дней выбивает заболевшего из полноценной жизни. Как облегчить боль в горле? Достаточно выполнить несколько простых условий! О них рассказывает врач общей практики Курдюмов Дмитрий Юрьевич.Условие первое: правильное питаниеС одной стороны, из-за боли в горле становится трудно глотать. С другой, чрезмерно горячая, острая, грубая, холодная пища сама по себе может быть причиной боли в горле или усугублять уже имеющийся дискомфорт. Таким образом, стоит перейти на время лечения на специальную диету: употреблять еду нежной консистенции, без грубых частиц и комфортной температуры - теплую. Оптимальным решением будут каши, пюре из тушеных или отварных овощей, супы, бульоны, творог, сырники, сливочное масло, паровые котлеты, паштеты, отварные всмятку яйца. Пища должна быть богатой витаминами и достаточно жирной - жиры оказывают смягчающий и обволакивающий эффект, способствуют заживлению воспаленной слизистой. Под запретом острые пряности кроме лука и чеснока - входящие в их состав естественные эфирные масла оказывают антибактериальный эффект. К продуктам, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, следует относиться с осторожностью. В частности, «классикой» при любых простудных заболеваниях считаются цитрусовые и мед, и они действительно полезны, но только тем, у кого нет аллергии на такие продукты.Условие второе: обильное питьеВо время болезни организм неизбежно теряет жидкость, особенно если боль в горле сопровождается насморком и высокой температурой. Но даже если горло болит «самостоятельно», оно все равно нуждается в увлажнении. Все напитки, как и еда, должны быть теплыми. Рекомендуются чаи (черный, зеленый, травяные), молоко, бульоны, отвар шиповника, теплые компоты. В чай или молоко можно добавить, если нет аллергии, мед, имбирь, щепотку корицы - они окажут антибактериальное действие.Условие третье: комфорт для горлаВдыхаемый воздух не должен быть сухим - это лишь усугубит дискомфорт со стороны горла, замедлит выздоровление. Увлажнить воздух можно при помощи специальных бытовых приборов - увлажнителей, или расставив в помещении емкости с водой, комнатные растения. От использования кондиционера в комнате, где находится больной, следует отказаться.Безусловно, следует отказаться от курения - хотя бы до тех пор, пока слизистая горла не восстановится. Сигаретный дым и смолы - сильнейший раздражающий фактор для горла и сами по себе могут быть причиной хронического дискомфорта при глотании и болевых ощущений.Еще одно важное условие комфорта для горла - молчание. Оно позволяет голосовым связкам восстановиться быстрее, предотвращает их дополнительное травмирование. Желательно на период выздоровления свести разговоры к минимуму, стараться не говорить даже шепотом.Условие четвертое: полосканиеРегулярные полоскания помогают очистить слизистую от болезнетворных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, смыть воспалительное отделяемое и налет. Для полоскания можно использовать отвары трав (ромашки, шалфея, календулы, бузины, череды, липы) или содовый раствор.Условие пятое: глотаниеГлотать, когда болит горло, больно. Но необходимо! Глотательные движения способствуют очищению слизистой горла от микробов и загрязнений. Кстати, отчасти поэтому при больном горле так полезны таблетки для рассасывания: они способствуют учащению глотательных движений. Кроме того, в их состав входят разнообразные активные компоненты, способствующие восстановлению слизистой. Для облегчения боли в горле хорошо себя зарекомендовал Шалфей в таблетках для рассасывания от Натур Продукт. Этот комбинированный препарат на основе растительного сухого экстракта и эссенциального масла шалфея оказывает противовоспалительное, противомикробное и отхаркивающее действие, а также обладает вяжущими свойствами1. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт имеет растительный состав с небольшим количеством побочных эффектов1,2. Производятся в Европе в соответствии с международными стандартами качества производства1.Условие шестое: консультация врачаЧаще всего с болью в горле можно справиться «своими силами», не прибегая к врачебной помощи. Но без осмотра и консультации специалиста не обойтись, если:боль не стихает в течение нескольких дней;боль настолько сильная, что невозможно глотать даже слюну;боль сопровождается подъемом температуры выше 39°С;боль сопровождается тошнотой, рвотой, судорогами, болью в животе или головной болью;в области шеи или на других участках тела увеличились лимфоузлы;на миндалинах виден гнойный налет;появилась одышка, дыхание затруднено;развился отек лица, шеи.Эти симптомы указывают на развитие опасных осложнений заболевания, которые требуют срочного дополнительного обследования больного и его специального лечения.