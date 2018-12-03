Медики рассказали, полезно ли спать без подушки

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Во многом спать на ровной поверхности полезно для здоровья.Большинство людей привыкли спать на подушке и не представляют себе комфортный отдых без нее. Вместе с тем есть и те, кто считает, что гораздо полезнее обходиться без этого аксессуара. В действительности в отказе от подушек есть свои плюсы и минусы.Сон без подушки: 7 «за»Во многом спать на ровной поверхности полезнее для здоровья, чем укладываться каждый вечер в уютную, мягкую постель.1. Чистота кожиПоворачиваясь на бок, мы способствуем тому, чтобы кожа лица соприкасалась с постельным бельем. Это может быть вероятной причиной закупорки пор продуктами потоотделения, загрязнениями, в частности, из-за недостаточной чистоты наволочек. В то же время сон без подушки не считается безопасным с этой точки зрения, если каждый вечер не подкладывать под голову и лицо чистую простынку.2. Предотвращение боли в спине и шееОтказ от поддержки головы позволяет некоторым людям справиться с болевыми ощущениями в области шеи и позвоночника. В то же время подушка призвана обеспечивать анатомически правильное горизонтальное положение тела. Если отказ от нее не решил проблему боли, купите хорошую ортопедическую модель.3. Улучшение снаСон без подушки более качественный. Отсутствие поддержки стимулирует тело искать удобное естественное положение, задействуя мышцы спины и шеи. Некачественная модель подушки заставляет их напрягаться еще больше, что вызывает боль и чувство усталости.4. Сохранение осанкиВ течение дня тело может долго находиться в неправильном положении, что способствует изменению структуры костей и портит осанку. Сон на ровной поверхности позволяет занять правильную позу и помогает восстановлению опорно-двигательного аппарата.5. Предотвращение головной болиСон на мягкой подушке замедляет циркуляцию крови в области головы, из-за чего по утрам вы можете испытывать боль. Некачественные модели снижают и качество вентиляции легких. Это приводит к тому, что мозг получает меньше кислорода.6. Снижение уровня стрессаНеправильное положение во время сна из-за неудобной подушки побуждает вас часто просыпаться и искать удобную позу. В итоге хронический недосып усиливает стресс.7. Предотвращение деформации головы у детейЭластичность костей черепа у малышей часто приводит к тому, что их головки приобретают неправильную форму. Детям до 6 месяцев запрещено (ребенок не умеет достаточно хорошо держать голову и, поворачиваясь во сне, может «застрять» носом и задохнуться), а до 2 лет – не рекомендовано спать на подушках. В дальнейшем они могут сознательно отказываться от них, чувствуя себя более комфортно на ровной поверхности.Сон без подушки: 5 «против»Существует ряд случаев, когда отказ от подушки практически невозможен и даже противопоказан.1. Привычка спать на бокуКогда единственная удобная поза – на боку, без нее не обойтись, ведь постоянно поддерживать голову руками неудобно.2. Некоторые заболеванияСуществует ряд состояний, при которых рекомендовано спать в приподнятом состоянии:глаукома;гастроэзофагеальный рефлюкс;сердечная недостаточность;застойные явления в легких;предрасположенность к ишемическому инсульту.3. ХрапЛюбители спать на спине часто лежат с запрокинутой назад головой. Это способствует западению языка и храпу.4. Нарушения мозгового кровообращенияСон на спине может быть причиной головных болей за счет ухудшения циркуляции крови в позвоночных артериях.5. Риск развития остеохондрозаСон на ровной поверхности может вызвать развитие остеохондроза шейного отдела позвоночника. Угол наклона головы по отношению к матрацу в положении на боку выше. Если вы предпочитаете именно эту позу, от подушки лучше не отказываться.Стоит быть осторожными также при выборе модели. Аллергические реакции усугубляются при использовании подушек, способных к накоплению пыли, грязи и развитию паразитов (например, перьевых).Если вы все же хотите начать спать на ровной поверхности, попробуйте первое время вместо дополнительной поддержки использовать скрученное валиком полотенце или простынку, а также почаще потягиваться. Помните, что качество сна зависит также от кровати и матраса, поэтому принимать решение, отказываться от подушки или нет, лучше на основании собственного опыта, без ущерба для комфорта и самочувствия.