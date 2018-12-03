Названы лучшие продукты для женского здоровья

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7 важных продуктов для женского здоровьяКажется, даже дети знают, насколько важную роль играет питание в жизни человека. С помощью правильно подобранных продуктов можно сбросить лишний вес, улучшить показатели крови, поддержать организм в хорошем состоянии, предотвратить появление болезней.Особенно важно полноценное и разнообразное питание для женщин, так как их миссия - выносить и родить здорового ребенка. Впрочем, если репродуктивная функция вас сейчас уже не так активно занимает, все равно желательно знать, какие продукты наиболее полезны для интимного здоровья.1. БрокколиСюда же отнесем другие капустоцветные овощи (цветная капуста и брюссельская капуста), которые отлично работают против появления раковых клеток. Одна чашка брокколи, например, содержит суточную норму витамина С. Также в ней есть витамин А.2. ОрехиОни содержат углеводы, витамины группы А , Е и В, полинасыщенные жирные кислоты, сложные белки. Благодаря этому орехи важны для нормализации менструального цикла, поддержки гормонального баланса.3. ГрейпфрутБогатый витамином С этот фрукт повышает иммунитет, помогает сжигать жир и бороться с усталостью, улучшает обмен веществ, а также имеет противогрибковый и антибактерицидный эффект.4. ШпинатИ прочая зелень - листовой салат, петрушка, укроп прекрасно борются со старением. В шпинате, например, содержится много белка, витаминов, микроэлементов, полезной клетчатки. Он считается низкокалорийным продуктом, поэтому подходит тем, кто следит за своим весом.5. СвеклаКорнеплод богат калием, железом, магнием, йодом, фолиевой кислотой и еще множеством полезных веществ. Вкупе они способствуют борьбе с раковыми клетками и воспалениями. Также сок свеклы хорошо снижает высокое давление.6. ГолубикаЯгоды обладают супер антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они могут снизить риск сердечных заболеваний, диабета и артрита, а также поддержать работу головного мозга.7. ЙогуртКак любой ферментированный молочный продукт, в том числе и кефир, йогурт содержит здоровые "пробиотики" - бактерии, обладающие способностью защищать организм. Также они помогают наладить работу ЖКТ, снизить риск язвы желудка и вагинальных инфекций.