Врачи подсказали, какой напиток может защитить от рака желудка

Этот популярный напиток снижает риск возникновения болезни.Регулярное употребление молока снижает риск возникновения рака желудка, утверждают японские исследователи из Университета Нагоя.В исследовании приняли участие 500 человек, за питанием которых наблюдали ученые. Это позволило специалистам установить, что всего 180 - 220 миллилитров молока (около стакана) в сутки снижают риск развития рака кишечника на 10 - 12%.Для более точных выводов ученым необходимо провести масштабное исследование в разных странах мира в течение длительного времени. Однако известно, что молоко богато содержанием кальция, что, в свою очередь, снижает риск возникновения раковых опухолей толстого кишечника, утверждают эксперты.Молоко содержит более двухсот компонентов. Важнейшими из них являются вода, легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека любого возраста, добавили специалисты.