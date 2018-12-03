Врачи подсказали, какой напиток может защитить от рака желудка
Регулярное употребление молока снижает риск возникновения рака желудка, утверждают японские исследователи из Университета Нагоя.
В исследовании приняли участие 500 человек, за питанием которых наблюдали ученые. Это позволило специалистам установить, что всего 180 - 220 миллилитров молока (около стакана) в сутки снижают риск развития рака кишечника на 10 - 12%.
Для более точных выводов ученым необходимо провести масштабное исследование в разных странах мира в течение длительного времени. Однако известно, что молоко богато содержанием кальция, что, в свою очередь, снижает риск возникновения раковых опухолей толстого кишечника, утверждают эксперты.
Молоко содержит более двухсот компонентов. Важнейшими из них являются вода, легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для обеспечения нормального роста и жизнедеятельности организма человека любого возраста, добавили специалисты.
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