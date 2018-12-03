Медики объяснили, почему при стрессе "тянет" на сладкое

"Заедание стресса" имеет простое биологическое объяснение.Подсознательное "заедание стресса" легко объясняется: когда чего-то боишься или переживаешь, мозг фокусируется на моментальной награде (вкусная еда), забывая о долгосрочной цели (снижение веса). К тому же гормон стресса посылает сигналы о том, что ты хочешь есть, даже если ты вовсе не голодна.О том, как избавиться от вредной привычки рассказал диетолог.В стрессовых ситуациях лучше всего на благоприятное настроение действуют сладости, но их эффект недолог. Лучше становится лишь на короткое время, потом все возвращается в исходное состояние.Специалисты считают, что прервать цикл заедания стресса можно, если дать себе отчет в том, что ты ешь из-за стресса, а не из-за голода. Затем подумай, каков источник твоего стресса и что с ним можно сделать. Придумай себе ритуал для успокоения, отличный от потребления лишних калорий: посидеть в тишине пять минут, прогуляться после работы, сходить в кино.Кому-то помогает записывать или зарисовывать свои чувства, чтобы выпустить пар, а не заедать его вредными продуктами. Главное найти занятие, на которое захочется отвлечься.