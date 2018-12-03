Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть капусту

Капуста содержит множество витаминов и минералов.Капуста - дешевый и доступный овощ. Австралийские ученые в результате последних исследований получили новые доказательства того, что ее употребление чрезвычайно полезно для сосудистой системы.Исследователи заявили, что употребление различных сортов капусты эффективно укрепляет стенки сосудов, а также снижает уровень воспаления в организме. Прежде чем прийти к такому выводу, ученые проанализировали привычки питания более 1000 женщин в возрасте от 70 лет и старше.Их наблюдения показали, что регулярное употребление блюд из капусты снижает вероятность того, что у человека появятся проблемы с сердцем. При этом, отметили авторы работы, неважно, как готовится капуста - этот овощ оказывается полезным и в тушеном, и в сыром, и в квашении виде.«Регулярное употребление капусты, будь то брокколи, белокочанная, цветная и любая другая, способствует уменьшению средней толщины стенок артерий на 0,8%. Также капуста содержит множество витаминов и минералов, которые снижают интенсивность воспалительных и окислительных процессов в организме », - сообщили авторы проектаУтолщение стенок сосудов, прежде всего аорты сердца, чревато серьезными осложнениями. Нарушение целостности структур сосудов коррелирует с высоким риском их разрыва и кровоизлияния. Это связано с тем, что стенки артерии могут начать расслаиваться под давлением крови или сильной физической нагрузки.