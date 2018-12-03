Врачи рассказали, можно ли гипертоникам есть рыбу

Названы лучшие продукты для людей с гипертонией.Эксперты по лечебному питанию рассказали, какие продукты способствуют улучшению самочувствия у людей, страдающих от гипертонии.Одними из важнейших для стабилизации артериального давления, по их словам, являются продукты, содержащие много калия и магния.Составляя повседневную диету для пациентов с повышенным давлением, врачи отмечают, что пациенты должны знать, что им полезно есть, но от чего следует отказываться без всякого сожаления.Считается, что гипертоники не должны есть соль. На самом деле полностью отрекаться от соли не нужно, об этом рассказала диетолог Галина Медведева. Она отметила, что съедать до шести граммов соли в день для людей с гипертонией не опасно. К примеру, можно есть селедку, считает врач. Однако употреблять ее следует дозировано и предварительно вымочив в воде.Поскольку лекарства от повышенного давления снижают уровни калия и кальция в организме, важно употреблять в пищу содержащие их продукты. Лучшие источники калия – это запеченный в кожуре картофель, курага, абрикосы. Идеальные поставщики кальция – творог, рыба.Помимо этого людям с гипертонией эксперты рекомендуют для питания продукты, содержащие липотропные вещества (холин, метионин). Поэтому важно употреблять цельнозерновые изделия, а также много овощей и фруктов.Продукты с магнием и насыщенные йодом морепродукты тоже должны быть на столе у гипертоников. Людям с повышенным давлением медики посоветовали обязательно включить в меню изюм, бананы, персики, а также овсяную кашу, гречневую кашу, морскую капусту.