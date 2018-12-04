Названы фрукты, из которых не нужно доставать косточки

Эти косточки не навредят здоровью, а наоборот укрепят его.Учёные обнародовали список полезных фруктовых косточек, которые можно и следует употреблять в пищу наряду с плодами.6 первых из предоставленного ниже топа-8 не имеют ограничений в потреблении, остальные 2 достаточно съедать по 5-7 штук в день, не более.1. Содержащиеся в косточках винограда вещества делают сердечно-сосудистую систему более крепкой, омолаживают мозговые клетки, улучшают внешние покровы кожи, делая их гладкими и упругими.2. Киви и его семя богаты витамином Е, важным для волос и ногтей. Добавление в рацион указанного плода поможет избавиться от отёков под глазами.3. Семена апельсина содержат салициловую кислоту, избавляющую от цефалгии, и витамин В17, помогающий преодолеть онкологию и грибковые патологии. Их нужно есть, тщательно разжёвывая.4. В косточках оливок имеются элементы, ускоряющие вывод из организма токсинов, нормализующие работоспособность нервной системы и облегчающие приступы астмы.5. Употребляя в пищу косточки граната, можно стать менее раздражительными и побороть нервозность.6. Благодаря семенам арбуза в крови нормализуется уровень сахара.7. Внутри косточек абрикоса скрывается серьёзный помощник в борьбе с раком – витамин В17. Его решающая роль в исцелении от онкологии засвидетельствована многими пациентами, принимавшими основанные на нём медпрепараты.8. То же относится и к семенам яблок. Они богаты йодом и редким В17 (летрилом), препятствующим распространению раковых клеток и снижающим утомляемость организма. Но здесь и в предыдущем пункте крайне важна мера.