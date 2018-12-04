Медики рассказали, как аспирин помогает от склероза

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Команда доктора Сюзанты Мондал кормила аспирином мышей.Пока исследования велись только на мышах, но они показывают, что аспирин - даже при невысоких дозах - может помочь при рассеянном склерозе.Рассеянный склероз - это аутоиммунное заболевание, когда Т-клетки иммунной системы начинают уничтожать защитную миелиновую оболочку нервовИз-за этого у больного постепенно отказывает тело, и таким недугом страдает больше 2,3 миллиона человек по всему миру.Команда доктора Сюзанты Мондал кормила аспирином мышей, специально выращенных для исследования человеческой формы рассеянного склероза. Исследователи выяснили, что даже небольшие дозы аспирина - равные 81 мг "детского аспирина" - похоже, уменьшают симптомы склероза у мышей.Более того, столь известное болеутоляющее не только облегчает симптомы, но, похоже, борется и с самой болезнью. Миелиновая оболочка начала распадаться гораздо медленнее при приеме аспирина.Инфильтрация разрушительных Т-клеток в спинной мозг также снизилась, когда мышей перевели на аспириновый режим."Хотя результаты на мышах не всегда легко повторяются у людей, наши результаты говорят о еще неизвестных свойствах аспирина и предполагают, что даже небольшие дозы аспирина могут быть использованы в терапии рассеянного склероза", - говорит команда.