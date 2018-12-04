Эти повседневные действия негативно влияют на здоровье глаз

От некоторых привычек стоит отказаться.Врачи назвали 8 повседневных привычек, которые негативно влияют на наше зрение. В этот список попали самые разные пункты, начиная от старой туши для глаз и заканчивая курением.1. Посещение бассейнаОчень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы, но вредно для глаз, если вы не пользуетесь специальными очками для плавания. Особенно опасно плавать в бассейне, не снимая контактные линзы, или нырять в воду, содержащую хлор. Всё это подвергает глаза воздействию химических субстанций и риску бактериальных инфекций.2. Использование старой тушиТщательно следите за сроком хранения косметики, а также за условиями ее хранении. Если тушь началась слипаться комочками через три-четыре месяца, но вы просто не хотите покупать новую, то тем самым вы рискуете ухудшить зрение. В подобного рода косметике могут гнездиться бактерии.3. Отказ от ежегодного посещения офтальмологаКто из нас каждый год проверяет зрение? Между тем, офтальмологи имеют возможность засекать не только ухудшение зрения, но диабет, повышенное артериальное давление и глаукому. А чем раньше всё это будет обнаружено, тем полезней для здоровья.4. СмартфоныЧем дольше мы глядим на экраны смартфонов или компьютеров, тема эта вреднее для глаз. Дело в том, что данные экраны выделяют вредный синий свет, поглощаемый важнейшими клетками сетчатки, из-за чего происходит выделение токсических химических веществ, постепенно уничтожающих фоторецепторы, необходимые для зрения.5. КурениеМногие говорили нам о том, что курить вредно, но мало кто из курильщиков знает, насколько это опасно для глаз. Курение увеличивает риск катаракты и возрастной макулодистрофии.6. Отказ от солнцезащитных очковМногим кажется, что в зимнее время солнцезащитные очки носить глупо, но это не так. Солнце выделяет вредную ультрафиолетовую радиацию в любой сезон, и эта радиация опасна для нашего зрения.7. КондиционерЕсли всю ночь у вас в комнате работает вентилятор или кондионер, то он может поднимать в воздух самые разные аллергены вроде пыли и пыльцы, проникающие в глаза даже во время сна. Если из-за жары вы не можете отказаться от вентилятора или кондиционера, то проводите влажную уборку в спальне каждый день.8. Глазные каплиЕсли эти капли прописал врач, то вам необходимо их принимать, Но самое важное - не перебарщивать.Признаками чрезмерного использования данных средств является покраснение глаз, которое происходит из-за расширения в них кровеносных сосудов под воздействием определенных ингредиентов.