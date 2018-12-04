Врачи объяснили, чем грозит излишек сахара в крови

В ряде случаев целесообразно ограничить употребление сладкого.Часто первое, на что обращают внимание специалисты при излишнем весе: следует избегать употребления слишком большого количества сахара.Его можно назвать ядом для вашего организма.Он не только вызывает увеличение веса, но и негативно влияет на другие аспекты здоровья. Ваша кровь содержит очень чувствительные элементы.Однако иногда вы можете не осознавать негативные последствия, которые может иметь для организма избыточное потребление сахара.Возможно, единственная опасность, которую вы связываете со злоупотреблением сахара - это диабет , и если вы не страдаете от него, то вы потребляете нормальное количество этого вещества.Это правда, что развитие диабета является одним из симптомов потребление слишком большого количества сахара.И прежде чем достичь этой крайности, возникает ряд побочных эффектов , которые могут значительно осложнить вашу повседневную жизнь.Вы можете не признать связи, так как потребление сахара настолько нормальное в нашем обществе.Признаки того, что вы едите много сахара:1. Общее истощениеЕго влияние можно сравнить с влиянием стимуляторов. Сначала у вас быстрый подъем энергии , но вскоре она опускается ниже нормального уровня.Поэтому после первоначального всплеска вы чувствуете падения.Именно поэтому мы рекомендуем пить кофе без сахара или других ингредиентов, - это поможет вам восстановить энергию.2. Желание съесть больше сладостейКак мы уже говорили ранее, говорится о субстанции, влияние которой похоже на воздействие наркотиков.Поэтому если вы обнаружите, что думаете о сладости постоянно, это может быть признаком того, что вы едите много сахара. Возможно, у вас сформировалась зависимость от него.Причина этого заключается в нашем происхождении как вида. Нам нужна глюкоза, чтобы выжить. Чем больше мы едим, тем больше мозг говорит организму запасаться.Вот почему сахар добавляют в самые неожиданные продукты, например в закуски и даже мясо.3. Перепады настроенияКак мы уже говорили, чем больше вы едите, тем больше жаждете. Это означает, что когда вы съели что-то сладкое, вы подняли себе настроение. С другой стороны, когда вы не едите сладкое, вы становитесь раздражительными.Самое смешное, что теперь ваши перепады настроения связаны с определенной пищей.Все, что было обработано, содержит глюкозу, а это означает, что это соединение может появиться в любых продуктах, которые вы едите.4. Вы набрали весПосле того, как ваш мозг получил необходимую для его работы количество сахара, тело усваивает остатки в виде жира.Поскольку поджелудочная железа не в состоянии производить достаточное количество инсулина, чтобы переварить это, ваша печень определяет это как жир.Не паникуйте - вы все равно можете съесть несколько кусочков фруктов и сбросить лишний вес. Глюкоза, имеющаяся в этих продуктах, не так вредна, как в пирожных и других магазинных изделиях.5. Ваша кожа страдает, когда вы едите много сахараПереваривания сахара требует инсулина. Это мощная вещество, которое выпускает организм в больших объемах, когда вы едите много сахара. Многие люди очень чувствительны к нему, и их кожа в конце концов становится сухой и шелушится.Действительно, вы можете купить много косметических средств для сухой кожи, но мы считаем, что прежде чем прибегать к ним, следует сократить потребление сахара, чтобы увидеть, есть ли именно он причиной.6. Ваше кровяное давление повышаетсяБез сомнения, вы слышали, что соль вредна для давления, но знаете ли вы, что сахар еще хуже?Исследование показало, что поскольку его сложнее усваивать, он ставит большую нагрузку для сердца. Это, в свою очередь, повышает кровяное давление.Проблемы, возникающие в результате этого явления, очень распространены сегодня. Однако люди редко признают эту связь.Есть много факторов, которые вызывают высокое кровяное давление, но вместе с удовольствием от сладостей вы можете его спровоцировать.