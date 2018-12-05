Врачи назвали один из самых полезных овощей для легких

Помидоры и яблоки помогают восстановить легкие курильщиков.Употребляя доступные продукты питания, можно улучшить состояние легких, включая и курильщиков, констатировали ученые из США.Представители науки считают, что курильщикам для оздоровления и восстановления легких нужно чаще есть помидоры и яблоки.«Томаты и яблоки благоприятно воздействуют на состояние легких у людей с никотиновой зависимостью», - заявили специалисты.По словам исследователей, помидоры и яблоки содержат вещества, которые защищают оболочки легких от повреждений и развития воспалений. Если в легких уже имеющиеся повреждения, то вещества в помидорах и яблоках способствуют их ускоренному восстановлению целостности тканей.В пользу этого говорят данные эксперимента с участием 600 курильщиков. Ученые анализировали особенности их рациона, курения и состояния здоровья. Оказалось, что курильщики, регулярно употреблявшие помидоры и яблоки, обеспечивали свои легкие более надежной защитой от разрушения.«У курильщиков, которые съедали небольшое яблоко и пару томатов ежедневно, состояние легких было лучше по сравнению с другими. Также они вдыхали больше воздуха», - сообщили авторы исследования.Они отметили, что эффективным для восстановления легких у курильщиков является употребление именно свежих помидоров и яблок - соки фреши такого результата не дают.