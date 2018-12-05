Худеем вкусно: лучшие продукты для перекусов во время диеты

Названы продукты для перекуса, которые не принесут вреда фигуре.В течение дня каждый из нас хотел бы перекусить. Однако набирать лишний вес не хочет никто.Медики назвали несколько продуктов, которые можно употреблять в течение дня не боясь за лишние килограммы.Орехи. Ни для кого не секрет, что орехи богаты растительным белком, употребляя который вы не наберете лишний вес. Помимо этого, орехи благоприятно сказываются на работе мозга, памяти и концентрации. Стоит помнить, что речь идет об обычных орехах, без солей, приправ и прочей вредной ерунды.Яблоки. Яблоки содержат достаточно мало калорий и много витаминов. Поэтому употреблять яблоки можно в любое время суток без боязни набрать лишний вес. Однако стоит обратить внимание, что яблоки содержат природные кислоты, которые вызывают чувство голода. Поэтому рекомендуется употреблять яблоки вместе с орехами или молочным йогуртом.Кисломолочные продукты. Лучше всего употреблять кисломолочные продукты на полдник. В подтверждение этих слов достаточно вспомнить свое пребывание в детском саду, когда нам давали кефир или ряженку именно на полдник. Правда, в детском саду нам давали еще и булочку, но теперь от нее лучше отказаться. Кисломолочные продукты благоприятно влияют на организм, снабжая его большим количеством белка и кальция. Эти вещества помогут успокоить нервную систему и снять раздражительность.Чай с медом. Споров о чае с медом достаточно много. Некоторые уверяют, что пить чай с медом вредно, другие же считают наоборот. Однако бесспорным остается то, что чай с медом способствует похудению. Причем чай с медом обладают аналогичным возбуждающим эффектом, как и кофе. Поэтому попробуйте отказаться от кофе в пользу чая с медом.Мюсли. Сразу стоит сказать, что мюсли бывают разными. В данном случае речь пойдет о тех мюслях, которые абсолютно не содержат сахара. Найти информацию о содержании сахара можно на этикетке батончика. Предпочтение стоит отдать тем вариантам, где нет сахара и побольше злаков.Сухофрукты. Да, многие сухофрукты достаточно калорийны. Однако наличие других полезных веществ с легкостью компенсируют высокое содержание калорий. Но не стоит закидывать сухофрукты горстями, т. к. это приведет к появлению лишних килограмм. Употреблять сухофрукты нужно в небольшом количестве и желательно в первой половине дня.