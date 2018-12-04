Врачи объяснили, почему женщинам желательно регулярно есть лук

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Лучшие продукты для женской красоты и здоровья.В течение большей части жизни у женщины проходит менструальный цикл, который каждый месяц готовит ее к зачатию, а затем к периоду менопаузы.Все это означает, что женское питание должно быть тщательно спланировано и продумано.Рассказываем о продуктах, которые обязательно нужно включить в свой рацион прекрасной половине человечества.Богатая железом зелень является также натуральным и естественным источником кальция, помогающего нашим костям. Помимо этого в зелени много магния, витамина K, витамина C и фитонутриентов, которые обеспечивают здоровье костей. Ешьте больше шпината, капусты кейл, петрушки, кинзы, укропа.Бурый рис, гречка, киноа, цельнозерновой хлеб приносят в наш организм больше клетчатки. Еще одна причина, по которой нужно добавить в свой рацион цельные зерна, заключается в том, что они улучшают пищеварение. Когда пищеварительная система чиста и работает как часы, вы не будете испытывать метеоризмы, запоры и даже можете избежать рака толстой кишки.Не просто так диетологи советуют нам брать с собой в качестве перекуса именно орехи! Орехи – это источник необходимых витаминов, минералов и здоровых жиров, они хороши для здоровья костей и улучшения работы мозга и памяти. Например, миндаль содержит магний и кальций для укрепления костей, а грецкие орехи являются источником омега-3 жирных кислот. Поэтому смело кидайте в свою сумочку пакетик несоленых нежареных орехов!Неожиданно, правда? Оказывается, лук обладает удивительными свойствами для укрепления костей, так как содержит определенный тип полифенола, который повышает здоровье костей. Исследователи проверили и постановили, что ежедневное употребление лука помогает увеличить костную массу аж на 5%. Также исследователи изучали влияние лука на женщин старше 50 лет и выяснили, что у тех, кто регулярно употребляет лук, риск перелома бедра на 20% ниже, чем у тех, кто его не ест.Практически каждая женщина хочет сохранить молодость. Если хотите замедлить процесс старения, добавьте в свой рацион чернику. Эта ягода содержит уникальное омолаживающее вещество, но помимо этого она также предотвращает ухудшение памяти, поддерживает уровень артериального давления и улучшает опорно-двигательную систему. А антиоксиданты, содержащиеся в чернике, борются со свободными радикалами.Тофу – очень питательный продукт, который обогащен белком и железом. Он также содержит такие минералы, как марганец, фосфор и селен, которые укрепляют кости. Также можно включить в свой рацион соевое молоко, так как этот продукт является хорошим источником кальция.Начинайте свой день с овсяной каши! Единственное условие – она должна готовиться из цельного зерна. Овес помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, поскольку он богат растворимой и нерастворимой клетчаткой. Потеря веса, улучшение пищеварения и поддержание уровня холестерина в крови – вот только некоторые из преимуществ, которые можно получить от употребления овса.Помидоры помогают предотвратить рак молочной железы и шейки матки. Помимо этого, они также способствуют здоровью сердца и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.Этот сладкий фрукт богат калием, который поддерживает сердечно-сосудистую систему организма. Также бананы являются отличным источником природной энергии, поскольку содержат различные витамины, минералы и углеводы. Бананы способствуют здоровью кишечника и освобождают от проблем со стулом.Клюква содержит соединения, называемые проантоцианидами. Они обладают большим количеством свойств, одно из которых – предотвращение роста бактерий в стенках мочевого пузыря. Таким образом, употребление клюквы предотвращает инфекции мочеполовых путей. Также ягода помогает в укреплении здоровья сердца.Брокколи стал настоящим суперпродуктом среди адептов ЗОЖ. И не просто так! Брокколи содержит соединения, которые помогают предотвратить рак молочной железы. Также в этом суперпродукте содержится большое количество витаминов C и A, клетчатки, калия, железа и совсем немного калорий.Яблоки, особенно сезонные, содержат кверцетин – антиоксидант, который помогает повысить способность организма бороться с болезнями. Эти румяные фрукты также способствуют улучшению работы мозга, похудению, нормализации уровня холестерина в крови. Кстати, те, кто хочет сбросить лишний вес, должны включить в свой рацион яблоки, поскольку они помогают удовлетворить голод.Лен содержит массу омега-3 жирных кислот, клетчатки, лигнанов (противотуберкулезное соединение) и считается одним из лучших продуктов для женского здоровья. Употребление льняного семени помогает снизить болевые синдромы при менструациях, улучшить репродуктивную функцию, снизить проявления ПМС и также является профилактикой рака молочной железы.Оранжевый корнеплод – отличный источник сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией. А калий, содержащийся в моркови, контролирует артериальное давление. Также морковь обогащена витамином A и буквально заставляет вашу кожу сиять.Еще один суперпродукт, оду которому мы поем уже очень давно! Авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами, способствующими уменьшению жировой массы. Помимо этого, в нем много калия, магния, белка, витаминов B6, E и K.Речь идет не о промышленном шоколаде с огромным количеством сахара, а о натуральном и полезном шоколаде, содержание какао-бобов в котором больше 55%. Такой шоколад не может стоить дешево, но его прелесть в том, что одной плитки для поддержания здоровья вам хватит на долгое время! Темный шоколад содержит антиоксиданты, защищающие сердце, помогает снизить риск инсульта и сердечных заболеваний. Он также богат соединениями для укрепления костей, магнием, марганцем, медью, цинком и фосфором, помогает в увлажнении кожи, снижает кровяное давление и улучшает память.Зеленый чай помогает в борьбе с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, предотвращает деменцию (слабоумие), диабет и инсульт. Зеленый чай также помогает бороться с усталостью.Вода – наша лучшая подруга. Она должна стать ежедневным ритуалом! Она помогает сохранить нашу кожу сияющей и здоровой, убрать токсины из организма и увеличить энергию. Пейте минимум 8-10 стаканов чистой воды в день.