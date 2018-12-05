Названы привычные продукты, вызывающие сонливость

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Врачи рассказали, какие продукты вызывают усталость.Специалисты рассказали, какие продукты вызывают чувство усталости после обеденного приема пищи.Некоторые продукты оказывают расслабляющее действие на наш организм и приводят к скачку глюкозы, после которого появляется чувство упадка сил.Сладости. Как известно, сладости содержат большое количество сахара. В свою очередь, сахар очень резко повышает уровень глюкозы. Спустя короткое время с той же резкостью уровень глюкозы в организме падает и у нас появляется чувство упадка сил.Индейка. В индейке содержится особый вид белка, который оказывает расслабляющее действие на наш организм. А кому хочется работать, если тело в расслабленном состоянии? Никому. Поэтому старайтесь употреблять индейку на ужин или в выходные дни.Жареная пища. Жареная еда является сложной в плане переваривания. Организму приходится тратить достаточно много энергии, что и отражается на вашей работоспособности. Поэтому старайтесь не употреблять жареную пищу в обеденное время.Газировка и спиртное. Практически каждый газированный напиток содержит сахар. Как говорилось ранее, сахар приводит к скачку глюкозы и аналогичному “отскоку”. Плюс ко всему, некоторые газированные напитки содержат кофеин, что лишь усугубляет ситуацию: скачок и падение уровня глюкозы будут гораздо сильнее. Что касается алкоголя, то употреблять его в обеденное время попросту вредно. Многие знают, что алкоголь имеет расслабляющее действие на организм. Организм всеми силами пытается очистить организм от алкоголя, откуда и возникает сонливость и потеря работоспособности.Энергетические батончики. Такие продукты уместны лишь перед тренировкой. В противном случае вы нагрузите организм большим количеством калорий, а сжигать он будет их очень долго. Таким образом, чувство усталости попросту неизбежно.Кофе. Многие начинают свой день именно с чашки кофе. Это неплохой вариант проснуться и взбодриться. Однако не стоит думать о том, что такой эффект будет от каждой чашки кофе в течение всего дня. К сожалению, после 3 чашки кофе никакого заряда бодрости вы не получите, а скорее наоборот, ощутите усталость. Ученые уверяют, что в день рекомендуется выпивать не более 2 чашек кофе и воздержаться от употребления в вечерние часы.