Медики рассказали, какие продукты замедляют старение кожи

5 продуктов, которые тормозят появление морщин.Употребление этих продуктов улучшает склонность кожи к регенерации и отодвигает момент появления морщин на лице.Косметологи соглашаются с тем, что наличие в рационе питания определенных продуктов влияет на состояние кожи (а также волос и ногтей) и помогает продлить ее упругость и гладкость. Специалисты назвали пять продуктов, которые особенно эффективны в борьбе с морщинами.В частности, ученые рекомендуют есть свежий чеснок. Входящие в его состав антиоксиданты тормозят разрушение коллагена – белка, обеспечивающего коже свойство эластичности.Также в рацион следует включить оливковое масло. Содержащаяся в нем олеиновая кислота, разновидность омега-9, поддерживает кожу в значительной мере увлажненной, что продлевает ее моложавый вид.Еще один продукт молодости кожи – малина, чей уровень антиоксидантов среди фруктов и овощей считается самым высоким. Антиоксиданты обеспечивают коже защиту от повреждений.Красную рыбу специалисты рекомендуют употреблять как минимум один раз в неделю. Это не только омолаживает кожу, но и способствует здоровью сердца – все за счет содержания омега-3 жирных кислот.