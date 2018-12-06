Диетологи рассказали о пользе интервального голодания

Ученые открыли диету, которая продлевает жизнь.В Индии ученым удалось разработать диету, которая не только поможет в безопасной борьбе с лишним весом, но и поспособствует продлению жизни.Как стало известно, ученые из Нью-Дели разработали диету, которую они назвали 12:12. Суть их метода состоит в том, чтобы чередовать 12 часовые периоды голода с 12 часовыми периодами умеренного потребления пищи.Благодаря проведенным экспериментам, ученым удалось доказать, что такая система показывает свою эффективность, а помимо этого ее эффект не является краткосрочным.Впрочем, ученые предупреждают, что к данной диете нужно подходить со всей серьезностью и внимательно следить за своим питанием. В идеале, желающий потерять лишние килограммы, должен составить сбалансированный рацион.Ученые также отмечают, что периоды голодовки лучше всего подстраивать под вечер и ночь. Таким образом, можно поужинать около 20 часов, а в 8 утра позавтракать, не нарушая режим.Эксперименты также показали, что такая диета помогает не только сбросить вес, но и сохранить молодость.