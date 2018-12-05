Врачи назвали напиток, "убивающий" печень

Этот напиток вредит печени больше, чем алкоголь.Энергетические напитки наиболее вредные для организма, так как они содержат большое количество кофеина.Такие напитки вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию.Энергетические напитки имеют большее влияние на внутренние органы, чем азотная кислота. Любителям подобных напитков грозит развитие серьезных заболеваний пищеварительной системы, сердца. Кроме того, энергетики негативно влияют на психическое здоровье. Но главный вред от употребления подобных напитков для печени.В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Подобная гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма.Поэтому энергетические напитки считают настоящим ядом.