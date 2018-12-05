Жаропонижающие средства могут быть опасны

Жаропонижающие средства в виде растворимых порошков быстрого действия могут быть очень опасны, в частности, они угрожают клеточной целостности организма. О том, какой удар наносят жаропонижающие средства по внутренним органам, рассказала врач Виктория Савицкая.Савицкая констатировала, что в начале заболевания гриппом повышение температуры является свидетельством того, иммунные клетки вступили в борьбу с возбудителем болезни. Жаропонижающих средств в первые дни заболевания принимать совершенно не нужно – стремление сбивать температуру на этой стадии недомогания, наоборот, может быть опасно, так как лишь мешает иммунитету.Врач считает более правильным в данном случае выпить отвар шиповника с ложкой малинового варенья и после этого поспать в течение нескольких часов. Таким образом, нужно обходиться без жаропонижающих лекарственных средств и не сбивать температуру в первые 3 дня с начала проявления симптомов, подчеркнула Савицкая.«Растворимые порошки наносят огромный удар по внутренним органом и могут спровоцировать развитие целого ряда недугов», - заметила медработник.По словам эксперта, жаропонижающие средства в виде горячих напитков отрицательно влияют на работу почек, поджелудочной железы, печени. У детей они могут провоцировать и более значительные осложнения.Лучший способ начала лечения - это отдых в кровати и питье, добавила эксперт. Медик посоветовала пить больше теплой минеральной воды, добавляя в нее дольки лимона, либо теплые фруктовые чаи.