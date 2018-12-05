Оливковое масло признали средством для защиты печени

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Это масло отличается повышенным содержанием антиоксидантов.При частом употреблении высококалорийной и жирной пищи печень едоков сама подвергается ожирению, - но сопротивляться этому процессу помогает оливковое масло. О том, что ученые признали его эффективным средством борьбы с ожирением и заболеваниями печени.В оливковом масле содержится антиоксидант гидрокситирозол. Эксперименты на мышах показали, что именно это полифенольное соединение играет ключевую роль в защите печени у любителей жирных закусок.«Даже малые дозы гидрокситирозола в кормушках грызунов, в чьем рационе жир составлял больше 60% от общего числа калорий, стабилизировали их состояние и заметно улучшили самочувствие», - рассказали в статье специалисты.Ученые конкретизировали, что добавление компонента оливкового масла в корм грызунов, сидевших на жирной диете, сделало печень и другие органы более чувствительными к инсулину, в результате чего в организме начинали гораздо активнее перерабатываться опасные для здоровья предельные жирные кислоты в полезные непредельные.Людям, страдающим от избыточной массы тела и тяготеющим к жирной пище, употребление оливкового масла поспособствует оздоровлению многих процессов в организме, считают авторы работы.