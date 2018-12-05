Медики рассказали, что потеря зубов повышает риск гипертонии

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В масштабном исследовании участвовали женщины.Новое исследование указывает на то, что преодолевшие постменопаузу женщины, у которых начали выпадать зубы, подвергаются более высокому риску развития повышенного кровяного давления. Участниками исследования были 36 692 женщины, преодолевшие постменопаузу, которые ежегодно наблюдались на предмет развития периодонта в период с 1998 по 2015 год.В работе была определена связь между потерей зубов и риском гипертонии среди женщин этого возраста. В частности, пациентки имели примерно на 20 процентов более высокий риск развития гипертонии во время наблюдения по сравнению с другими женщинами. Связь еще больше прослеживалась среди молодых женщин и лиц с более низким индексом массы тела.Ученые предполагают, что существует несколько вероятных причин наблюдаемой взаимосвязи. Одно из возможных объяснений заключается в том, что, когда люди теряют зубы, они включают в свой рацион более мягкие, прошедшие обработку продукты. Эти изменения в диетических образцах могут быть связаны с повышенным риском гипертонии. Вместе с тем между периодонтальной болезнью и гипертонией никакой связи обнаружено не было.Исследователи считают, что женщины пожилого возраста, которые сталкиваются с потерей зубов, могут представлять группу с более высоким риском развития гипертонии. По словам специалистов, гигиена полости рта в этой группе, а также профилактические меры, такие как более частая проверка артериального давления, правильное питание, физическая активность и контроль веса тела, могут снизить риск развития гипертонии. Выводы также свидетельствуют о том, что потеря зубов может служить предупреждением о повышенном риске развития гипертонии."Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что потеря зубов может быть важным фактором в развитии гипертонии. Дальнейшие исследования могут помочь нам определить основные механизмы, которые и связывают эти два распространенных заболевания", - говорит старший автор статьи Жан Вактваски-Венде (Jean Wactawski-Wende).