Эффективность работы зависит от уровня счастья сотрудников, - ученые

Счастливые сотрудники работают на 31% лучше.Исследователи говорят: от того, как человек чувствует себя в коллективе, насколько ему комфортно, зависит качество выполнения заданий.По подсчетам ученых Ворвикского университета, уровень счастья увеличивает производительность труда примерно на 12%, а каждый счастливый человек делает тех, с кем он регулярно контактирует, счастливее на 9%.Американский психолог Шон Ачор, автор книги "Преимущество быть счастливым", утверждает: счастливые сотрудники на 31% эффективнее, чем те, кто работает в плохом или тревожном настроении. Они обеспечивают на 37% больше продаж, на 30% реже болеют, на 22% лучше удовлетворяют своих клиентов и генерируют в три раза больше творческих решений.Сегодня департаменты счастья работают в более чем 3-х тысячах компаний во всем мире. По словам Екатерины Криворученко, руководителя экспертно-аналитического центра HeadHunter, чаще всего есть три фактора, которые заставляют человека менять работу. Это - зарплата, возможность карьерного роста, атмосфера в коллективе.На вопрос, что способствует формированию комфортной атмосферы, опрашиваемые обычно отвечали - взаимопомощь, терпимость, совместное празднование или совместный отдых. Если взаимопомощь в коллективе существует, человек чувствует защищенность, комфорт. И тогда выдает лучший результат как специалист.