Медики рассказали, как высокоуглеводная пища влияет на продолжительность жизни

Высокоуглеводные продукты очень полезны для нас.Рацион с повышенным содержанием углеводов положительно влияет на состояние организма и даже способствует продлению жизни. Об этом заявили научные специалисты Сиднейского университета.Вопреки устоявшемуся мнению, углеводы продлевают жизнь, показали новые эксперименты ученых. Опыт, проведенный специалистами на мышах, продемонстрировал, по их словам, что «потребление высокоуглеводной пищи повышает активность мозга и увеличивает продолжительность жизни». В частности, животные, которые активно ели углеводы, проявляли лучшие когнитивные способности - легче обучались и больше запоминали.Ученые привели в пример жителей Японии. Согласно их данным, традиционное питание японцев не содержит много белка - всего 9%. Но при этом в нем предостаточно растительных углеводов, риса и лапши. И нация, употребляющая данные углеводы, отличается редкой склонностью к долголетию. По словам специалистов, отнюдь не строгое ограничение в калориях может способствовать отличному здоровью и долголетию.Фактор продления жизни связан скорее с составом рациона питания, а не его калорийностью, считают они. Хотя это не означает, что в пище не должно быть никаких ограничений.Исследователи намерены выяснить, в каких именно дозах необходимо получать углеводы, и какие продукты должны быть их источниками, чтобы это действительно укрепляло здоровье и помогало продлить жизнь.