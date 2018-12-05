Рассеянности беременных женщин нашли объяснение

Этот процесс может быть как более, так и менее интенсивным.Во время беременности в коре головного мозга женщины происходят определенные изменения, выяснили ученые из Университета Торонто в Канаде.В исследовании приняли участие 39 будущих мам в возрасте от 22 до 39 лет. Женщинам дважды проводили лабораторное обследование - во время третьего триместра и через три-пять месяцев после родов, сообщает Child Development.Участницам демонстрировали фотографии счастливых или грустных лиц младенцев и взрослых и при этом измеряли активность головного мозга. Кроме того, у них спрашивали, испытывают ли они тревогу или депрессию.Во время второго визита женщинам задавали дополнительные вопросы - чувствуют ли они особую связь с родившимся ребенком.Оказалось, что будущие мамы, чей мозг активнее реагировал на лица младенцев, впоследствии ощущали более сильную привязанность к сыну или дочери.По словам ученых, во время ожидания ребенка мозг начинает перестраиваться на потребности будущего чада. Женщины часто кажутся рассеянными и несобранными. Но на самом деле они больше поглощены своим состоянием, чем какими-то сиюминутными вопросами (например, куда делись ключи от машины).Канадским ученым удалось доказать, что эти изменения происходят не только в психике, но и на физиологическом уровне - в сером веществе головного мозга.Некоторые участницы исследования демонстрировали слабый отклик на показанные фотографии младенцев, и их отношение к собственным детям также было иным.Ранее ученые выяснили, зачем младенцы пинаются в утробе матери - так они создают «мысленную карту» для ориентации в пространстве.