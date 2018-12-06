Врачи рассказали, действительно ли полезно спать днем

Дневной сон необходим мозгу.Профессиональный сомнолог Алексей Катышев заявил о том, что днем необходимо спать, - в особенности, тем, кто работает.Дневной сон помогает «перезагрузить» мозг, утверждает эксперт.Сомнолог подчеркивает: спать днем не только можно, но и нужно, так как темпы современной жизни не позволяют людям нормально высыпаться ночью. Прежде всего, дневной сон необходим тем, кто напряженно работает, - в первую очередь, если работа требует умственных усилий, креатива. Дневной сон в этом случае станет отдыхом для организма, а также улучшит процесс усвоения информации и сделает работу ума более продуктивной, констатировал специалист.«Во время сна мозг распределяет информацию следующим образом: максимально нужная – в долгосрочную память, лишняя – на периферию сознания. После этого происходит «перезагрузка», и вы с новыми силами приступаете к своим обязанностям», – поделился Алексей Катышев, добавив, что дневной сон помогает мозгу качественнее сортировать информацию.Специалист пояснил, что наиболее эффективным для «перезагрузки» мозга дневной сон окажется при условии, что человек будет спать не больше часа – возможно, 20-40 минут. Чтобы обеспечить себе подобную дневную паузу сна, сомнолог порекомендовал пить кофе. По его словам, активность кофеина в организме начинает проявляться через 20–30 минут после употребления. Так что, выпив чашку кофе, можно уснуть как раз на небольшое, но такое необходимое для оптимизации работы мозга время.Нехватка сна является серьезной причиной ухудшения здоровья, так как отрицательно влияет на иммунную систему, ускоряет процесс старения и разрушительно воздействует на многие внутренние органы. Люди, которые не высыпаются, чаще становятся жертвами несчастных случаев, ожирения, диабета, гипертонии и депрессии.В пользу мнения сомнолога говорят данные, полученные французскими учеными – согласно этим сведениям, дневной сон продолжительностью 30 минут помогает восстановить ущерб, вызываемый хронической нехваткой сна.