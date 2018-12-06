Названы проверенные средства для нормализации солевого обмена

Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма.Здоровый организм человека способен усваивать соли, полученные из пищи и воды, а излишки выводить.Но если в организме нарушен солевой обмен, тяжелые соли начинают откладываться в удобных для себя местах и вызывают различные болезни - такие как остеохондроз и другие болезни суставов.1. Рисовое очищениеПроцесс рисового очищения довольно прост. На ночь залейте 3 ст ложки риса 1 л воды.Утром воду слейте, залейте свежую и варите 5 минут. Затем рис промойте, залейте другую порцию воды и опять варите 5 минут. И так сделайте ещё 2 раза.После 4 варок рис нужно съесть в тёплом виде и 3 часа ничего не есть. Затем питаетесь обычным рационом с обязательным включением в рацион сухофруктов.Прозрачный, пустой рис в данном случае является не едой, а лекарством - он как сорбент накапливает и выводит из организма соли.Курс такого очищения 10 днейИз сухофруктов можно сделать «тортик «: прокрутите через мясорубку 300 г кураги, изюма, чернослива, добавьте туда половинку лимона и заправьте всё это мёдом.Храните этот «тортик» в холодильнике и принимайте по 1 ст ложке во второй половине дня.2. Спасительная лаврушка.При очищении лавровым листом нельзя переохлаждаться и следует соблюдать умеренную физическую нагрузку.Залейте 0,5 л воды 5 штук лаврового листа и кипятите 20 минут. Полученный отвар следует пить по одному глотку 2 - 3 раза в день.Так как этот способ является довольно сильным методом очищения кишечника, то принимать этот отвар следует 3 - 5 дней.3. Брусничный настойВывести соль из организма поможет овощная диета и регулярное употребление воды, настоянной на ягодах брусники ( 1/3 емкости).Введите в свой рацион тушеные овощи - морковь, свеклу, сельдерей, капусту, реже картофель. И замените своё питьё настоем из ягод брусники.4. Гречнево - кефирная диетаЭтот метод вывода солей из организма очень популярен в Финляндии.На ночь залейте 2 ст ложки смолотой гречки 1 стаканом кефира и наутро съешьте. Всего 5 дней такой диеты помогут существенно снизить солевые «запасы», а также помогут похудеть.5. Китайские лепёшкиВ китайской народной медицине практикуют такой эффективный метод физиотерапии, как накладывание на подошвы ног глиняных лепешек.Смешайте 2 ст ложки глины с 1 ст ложкой смолотых в порошок смеси трав ромашки, полыни, тысячелистника ( взятых в равных пропорциях) и наложите на центр подошвы, где находятся 60 активных точек.Держать такие лепёшки нужно не меньше часа. Эта процедура помогает также при отёках ног и нарушении кровоснабжения в органах малого таза.6. Фруктовая «метла»Очиститься от солевых залежей в организме поможет цитрусовый коктейль - 1 стакан апельсинового сока с половиной стакана лимонного. Выпитый вечером, этот напиток хорошо снимает воспаление и прочищает сосуды. Иногда апельсин можно заменять черной смородиной.