Учёные нашли связь между бессонницей и возникновением диабета

Одна бессонная ночь уже грозит опасными болезнями.Японские исследователи из Университета Тохо провели серию опытов на животных, показавших, что потеря всего шести часов сна увеличивает риск развития диабета и рост жировой ткани.В рамках испытаний грызунов разделили на две группы, в каждой из которых образ существования крыс имитировал жизнь большинства современных людей – они были не слишком активными физически и к тому же имели доступ к жирной калорийной пище и сладкой воде. Отличие между группами заключалось в том, что ученые не давали спать животным из одной группы, тогда как в другой подопытные грызуны отдыхали в своем привычном режиме.В результате у животных, которые были лишены сна, оказались значительно повышенными уровни содержания глюкозы и жира в печени, что, по словам научных специалистов, является маркером развития метаболического синдрома – нарушения, связанного с возникновением ожирения и сахарного диабета 2 типа. Несмотря на то, что в эксперименте участвовали не люди, а грызуны, ученые считают полученные результаты знаковыми именно для человеческого общества (при этом они отмечают важность продолжения исследования данной проблемы).«Бессонница несомненно оказывает отрицательное воздействие на способность печени производить глюкозу, а также расщеплять инсулин. У людей на этом фоне резко возрастает риск развития диабета 2-го типа, а также заболеваний печени», - заключили в итоге авторы работы.