Диетологи назвали овощи, замедляющие похудение

7 овощей, которые мешают похудеть.Трудно поверить, но даже овощи могут оказаться не полезными, если нужно похудеть.В частности, по данным диетологов, может мешать сбрасывать вес горох, хотя именно бобовые постоянно рекомендуются для рациона, тех кто худеет, так как в них много растительного белка и клетчатки. Но, употребляя горох, который действительно дает длинную сытость, нужно быть физически активным. В горохе содержится крахмал, который при усвоении превращается в глюкозу, идет на создание телом жировых запасов на бедрах и животе.Другой «коварный» овощ - это свекла. В нем много сахарозы, и тем, кто хочет сбросить вес, свекла не подойдет. Еще один корнеплод, отличающийся высоким содержанием природных сахаров, - морковь. Если и есть морковку, то максимум в слегка запеченном виде, то есть употреблять ее нужно сырой.В общем и целом почти все корнеплоды отличаются сахаристостью. Если, например, сварить из них суп, получится блюдо, в котором почти не будет витаминов, существенно уменьшится количество клетчатки, но будет присутствовать сахар, отмечают специалисты.Также в этом списке соя и продукты из нее. Соя считается богатым источником белка, но есть данные о том, что соевые фитоэстрогены могут определенным образом влиять на гормональный фон и провоцировать набор веса.Кроме того, на похудение могут плохо повлиять тыква и авокадо. В тыкве основу волокон составляют опять же сахара, а авокадо очень калорийный: один средний плод содержит 250 килокалорий