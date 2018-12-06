Диетологи назвали овощи, замедляющие похудение
Трудно поверить, но даже овощи могут оказаться не полезными, если нужно похудеть.
В частности, по данным диетологов, может мешать сбрасывать вес горох, хотя именно бобовые постоянно рекомендуются для рациона, тех кто худеет, так как в них много растительного белка и клетчатки. Но, употребляя горох, который действительно дает длинную сытость, нужно быть физически активным. В горохе содержится крахмал, который при усвоении превращается в глюкозу, идет на создание телом жировых запасов на бедрах и животе.
Другой «коварный» овощ - это свекла. В нем много сахарозы, и тем, кто хочет сбросить вес, свекла не подойдет. Еще один корнеплод, отличающийся высоким содержанием природных сахаров, - морковь. Если и есть морковку, то максимум в слегка запеченном виде, то есть употреблять ее нужно сырой.
В общем и целом почти все корнеплоды отличаются сахаристостью. Если, например, сварить из них суп, получится блюдо, в котором почти не будет витаминов, существенно уменьшится количество клетчатки, но будет присутствовать сахар, отмечают специалисты.
Также в этом списке соя и продукты из нее. Соя считается богатым источником белка, но есть данные о том, что соевые фитоэстрогены могут определенным образом влиять на гормональный фон и провоцировать набор веса.
Кроме того, на похудение могут плохо повлиять тыква и авокадо. В тыкве основу волокон составляют опять же сахара, а авокадо очень калорийный: один средний плод содержит 250 килокалорий
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