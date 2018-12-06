Названы проверенные народные средства от головной боли

Топ-5 травяных чаев от головной боли.Если головная боль не отличается высокой интенсивностью и не связана с каким-либо заболеванием - прежде чем глотать таблетки, попробуй выпить чаю.Индийские специалисты поделились своими знаниями.Многие знают, что ромашковый чай имеет хорошие противовоспалительные свойства. Это одна из основных причин, почему этот напиток считается отличным антисептиком. Еще в древности наши прабабушки применяли чай из ромашки при мигрени и головной боли, так почему бы тебе не попробовать применить ценные свойства ромашки.Чай с корицей - невероятно эффективное домашнее средство, которое используют для лечения головных болей и некоторых других проблем со здоровьем. Этот напиток содержит в себе большое количество магния, волокон, железа и кальция. Кроме того, он помогает регулировать уровень сахара в крови и показатель липидов.Имбирный чай хороший помощник не только в лечении головных болей, но и в борьбе с более тяжелой их разновидностью - мигренью. Он содержит в себе противовоспалительные вещества, способные подавить синтез простагландинов, которые вызывают воспаления и боль - именно из-за этого и исчезает головная боль.Мятный чай давно признан одним из самых вкусных и полезных напитков. Он известен своими антибактериальными свойствами, и кроме головных болей, мята также способна унять симптомы тошноты, рвоты и расстройств желудка.Масала — экзотический индийский чай, богатый на антиоксиданты и обладающий обезболивающим действием. Кроме того, в нем содержится различные специи вроде корицы, кардамона, имбиря и других, что делает его не только невероятно вкусным и освежающим, но и лечебным.