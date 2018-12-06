Диетологи подсказали, какие продукты желательно включить в зимний рацион

Красный перец добавит энергии и укрепит иммунную систему.Зима - это холодная погода и повышенная вероятность заболеть, а порой даже и депрессивное настроение.Чтобы избежать подобных проблем, эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион, подобрав правильные продукты.1. Красный перецВитамин С добавляет энергии и укрепляет иммунную систему, что особенно важно в холодную пору. Все знают, что для этого нужно есть цитрусовые, но в красном перце витамина С больше, чем в апельсине! А также есть каротиноиды, которые не только придают ему яркий цвет, но и являются мощными антиоксидантами.2. РыбаХолодная погода, помимо прочего, портит кожу лица, и любовь к рыбе поможет это исправить. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 позаботятся о ней, поскольку являются частью клеточных мембран наружного слоя кожи и предотвращают обезвоживание. Также помогут нормализовать работу сердца, мозга и органов зрения.3. БананыКак известно, организм производит "гормон счастья" серотонин из триптофана, который содержится в бананах (а также в молочных продуктах, рыбе, сое, миндале и арахисе). Кроме того, бананы вкусны и довольно питательны.4. ГрибыОтличное дополнение к зимнему рациону питания - их антивирусные и антибактериальные свойства, которые хорошо изучены. Шампиньоны богаты витамином D, который улучшает иммунитет. В грибах много селена, ниацина, фосфора, калия, железа,а также витамина С и белка.