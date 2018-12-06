Врачи рассказали, как укрепить иммунитет при помощи витаминов

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В холодное время года организм становится более подвержен простудным заболеваниям.Крепкий иммунитет - это способность организма отражать негативные болезнетворные атаки извне. Можно сказать, что это природная боеспособная система организма, данная природой от рождения. Но нашу «защиту» нужно постоянно укреплять, чтобы не болеть.Многие люди знают о том, что витамины способствуют укреплению иммунитета, но не все понимают, как именно это работает.Иногда силы иммунитета понижаются, и тогда мы становимся восприимчивыми к простудным заболеваниям. Особенно заметно это у маленьких детей, которые начинают почти без остановки болеть после посещения детского сада, и тогда мамочки начинают паниковать. А причиной может быть всего лишь ослабление иммунитета. В такой ситуации могут понадобиться витамины для иммунитета – иммуномодуляторы, которые усиливают защитные силы организма и могут исправить ситуацию.Витамины помогают не только при ослаблении иммунитета, но и при усиленной его работе.Витамин С, например, помогает устранять симптомы простуды благодаря укреплению стенок сосудов. Этот механизм и способствует повышению устойчивости организма к простудным заболеваниям.Витамин А помогает защитить слизистые оболочки и кожу, делая их менее подверженными проникновению вирусов, а витамины группы В помогают улучшить функциональное состояние нервной системы и делают ее более устойчивой к стрессам.В случае возникновения аллергических реакций витамины могут уменьшить выброс гистамина тучными клетками (это вызывает покраснение и отек тканей).Иногда люди говорят, что у них аллергия на витамины, но аллергическая реакция чаще бывает не на сами витамины, входящие в состав комплекса, а на неорганическое соединение, идущее в паре с минералом или витамином. Сульфатные соединения, например: сульфат магния, сульфат цинка или марганца отвечают за кожные высыпания.Витамины также используют в качестве профилактики и лечения респираторно-вирусных заболеваний. Их назначают в осенне-зимний период, когда возрастает вероятность заболеть. Если принимать витамины в период восстановления организма после перенесенной простуды, это помогает быстрее восстановить силы и поправиться.