Врачи рассказали, можно ли заниматься йогой во время беременности

Йога учит беременных правильно дышать.Специалисты рассказали, почему в период беременности стоит заниматься йогой.Эксперты отметили, что такой вид физической активности помогает женщинам избавиться от физического дискомфорта. Речь идёт о боли в спине, а также отёках. Кроме того, йога хорошо сказывается на психическом состоянии беременной. Она помогает предотвратить резкие перепады настроения из-за изменений гормонального фона.Также йога отлично подходит в качестве метода подготовки непосредственно к родам. Такой вид физической нагрузки помогает поддерживать оптимальный тонус тела.К тому же, йога учит беременных правильно дышать. Во время занятий женщины улучшают связь с ребёнком, а также находят единомышленников и друзей.