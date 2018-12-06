Названо растение, укрепляющее сердечно-сосудистую систему

Назван лучший продукт для хорошей работы сердца.Древние римляне и египтяне называли черемшу - чудо-растением, они считали, что оно помогает очистить кровь и желудок, улучшает деятельность пищеварительного тракта, способствует улучшению аппетита и активности желудочных соков.Черемшу используют при различных гнойных заболеваниях, цинге, атеросклерозе, глистах и кишечных инфекциях. Известно так же , что в древние времен ее активно употребляли в пищу во время эпидемий холеры и чумы.Черемша содержит много витамина С, эфирное масло и другие вещества, обладает фитонцидными свойствами. Имеет сильный запах чеснока, который частично удаляется, если перед употреблением черемшу обварить кипятком и залить уксусом. Обладает антицинготным общеукрепляющим свойством. Черемша полезна для работы сердца, она способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек.Черемшу рекомендуют при авитаминозе, атеросклерозе и гипертонической болезни. Древние греки считали, что это растение обладает свойством «поддерживать мужество».Листья черемши обладают сильными бактерицидными свойствами. Достаточно две-три минуты пожевать листок чечемши, как вся вредная микрофлора полости рта будет убита выделяющимися из растительных тканей летучими веществами-фитонцидами. Фитонциды улучшают также рост и развитие тканей человека и способствует их восстановлению. В определённых дозах фитонциды благотворно влияют на укрепление нервной системы, усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствуют улучшению обмена веществ, стимулируют сердечную деятельность.Черемша так же прекрасное средство для профилактики и лечения простудных заболеваний. Сок и измельчённые листья употреблялись наружно при различных кожных заболеваниях, особенно лишаях и бородавках. Сырую черемшу едят при заболеваниях щитовидной железы, гипо- и гипертиреозах.Черемша, в отличии от многих препаратов, применяемых при лечении атеросклероза и заболеваний щитовидной железы, не вызывает медикаментозного гипертиреоза, даже при длительном применении. Аналогично сырой используют квашеную или солёную черемшу и, кроме того, её используют как возбуждающее аппетит.Черемша противопоказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника из-за возбуждающего действия на пищеварение. Она также не рекомендуется беременным, а также людям с гастритом, язвой желудка и эпилепсией.Нельзя злоупотреблять настоями из черемши, так как они пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, а кроме того, могут спровоцировать головные боли, бессонницу, расстройство желудка.