Врачи объяснили, почему офисным работникам особенно полезны орехи

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8 продуктов, необходимых при сидячем образе жизни.Людям, которые в силу работы и своих занятий вынуждены много времени сидеть на стуле, врачи настоятельно рекомендуют включить в рацион питания эти продукты.В частности, при сидячем образе жизни нужно обязательно есть ягоды, считают специалисты. Малоподвижность способствует развитию воспалительных процессов в организме из-за вялого кровоснабжения и недостаточного в связи с этим питание тканей. Много ягод содержат в себе большое количество флавонидов-антиоксидантах веществ, эффективно борются с воспалительными явлениями.Также очень полезны орехи: в ежедневном рационе обязательно должно быть горсть любых орехов. Этот продукт содержит полезные жирные кислоты омега-3 в сочетании с высоким уровнем клетчатки - это микс обладает выраженным противовоспалительным действием на кишечник, который особенно сильно страдает от длительного сидения.Кроме этого, владельцам сидячей работы пригодится оливковое масло. По словам экспертов, оливковое масло доказано снижает риски развития болезней сердечно-сосудистой системы, а также стимулирует жировой метаболизм и помогает не набирать лишний вес.Кроме того, при малоподвижном образе жизни или работы рекомендуются имбирь и чеснок. Имбирь отличается повышенным уровнем антиоксидантов, которые помогают от воспалений, а чеснок - вещества аллицина, под влиянием которой организм лучше контролирует содержание жиров и сахара в крови.Другие полезные продукты - это ананас и авокадо. Компоненты ананаса идут на пользу обмена веществ, стимулируют организм активнее использовать собственный жир для выработки энергии. Авокадо способствует выработке инсулина, защищая от повышения сахара в крови и связанных с этим неприятных последствий.Полезно употреблять в пищу тем, кто много времени проводит на стуле, жирную морскую рыбу - в ней отсутствуют опасные для организма трансжиры, но много полезного жира, необходимого организму для активных физиологических функций.