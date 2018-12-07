Врачи рассказали, как рыба поможет согреться в лютые морозы

8 продуктов, которые нужны в зимнем меню.Как изменить зимнее меню, чтобы холода не навредили физическому и ментальному здоровью?Красный сладкий перецМы привыкли считать цитрусовые той едой, где содержится наибольшее количество полезного витамина C. На самом деле мандаринки и апельсины, безусловно, хороши, но сладкий перец содержит в 3 раза больше этого витамина - вот такой сюрприз. Красный перец содержит фитохимикаты и каротеноиды, которые являются антиоксидантами и уменьшают воспаления.Копчёный лососьОдна из основных проблем с холодной погодой - это вред, который она наносит нашей коже. Но копчёный лосось и его активное потребление могут уменьшить этот вред! «Омега-3 и омега-6 жирные кислоты играют важнейшую роль в поддержании структуры и молодости кожи», - объясняет нутрициолог Мэрилин Гленвилл. Потребление жирных кислот поддержит барьерные функции кожи и предупредит потерю влаги.ГрибыБлагодаря антибактериальным и антивирусным свойствам грибов они являются отличным дополнением к зимней диете. Грибы богаты важными нутриентами - селеном, витамином С, железом, содержат белок и витамин D.СырЗимой многие страдают от сезонного аффективного расстройства, да и просто от банальных приступов грустишек. Справиться с этим помогает витамин D, и угадайте, что повышает его уровень? Сыр! А ещё желтки, апельсиновый сок, тунец и лосось.Жирная рыбаЖирную рыбу и яичные желтки диетолог Катерина Толстикова советовала нам добавить ещё в осенний рацион - и мы сохраняем их зимой. В жирной рыбе содержатся кислоты омега-3 - выше мы уже рассказывали, почему зимой без них не обойтись. Да и в принципе без них тяжко.ЧерникаНутрициологи уверяют, что в дикой чернике содержится больше активных антиоксидантов, чем в любом свежем фрукте. Антиоксиданты, в свою очередь, противостоят токсинам и свободным радикалам, помогая телу защищаться от опасных патогенов.КорицаКорица - специя, полезная не только тем, кто печётся о здоровье, но и тем, кто планирует съесть всё, что будет на праздничном столе в новогоднюю ночь. Она усиливает метаболизм и помогает пищеварению, действуя таким образом, что еда переваривается быстрее. И, конечно, корица изумительно пахнет - но это вы и так знаете.БананыЧувствуем себя нытиками, но не можем ещё раз не подчеркнуть, насколько зимой всё грустно, тоскливо и серо. Чтобы эти настроения вас не догоняли, следите за уровнем серотонина, гормона, который синтезируется из триптофана, которого, в свою очередь, много в бананах - а ещё в молочных продуктах, рыбе, миндале. Если перемешать вышеупомянутую еду с коричневым рисом или отрубями, получится даже лучше: тело высвободит инсулин, который доставит триптофан в мозг, где и будет произведён серотонин. Вот такая пищевая магия.