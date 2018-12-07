Врачи рассказали, как дневной сон влияет на артериальное давление

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Гипертоникам важен дневной сон.Исследование, проводившееся учеными в Греции, показало, что дневной сон важен для состояния гипертоников, поскольку является для них своеобразным «лекарством».Научные специалисты констатировали, что сон в течение дня способствует снижению высокого давления.«Сон в середине дня связан с более низким кровяным давлением и меньшим количеством эпизодов гипертонии», - заявили авторы работы.В их проекте приняли участие 386 пациентов-гипертоников. Это были 200 мужчин и 186 женщин, средний возраст которых составил чуть более 61 года. Ученые выполнили анализ с учетом таких факторов, влияющих на давление, как возраст, пол, вес, курение, количество употребляемых алкоголя, кофе и соли, физическая активность. В результате выяснилось, что даже при учете этих обстоятельств дневной сон можно считать важным для гипертоников в качестве средства снижения давления.«Люди, спящие в течение дня, имеют на 5% ниже среднего систолического давления», - отметили научные эксперты.Чтобы лучше представлять, насколько существен для гипертоников оздоровительный эффект дневного сна, ученые отметили, что разница только в 2 мм рт.ст. в систолическом давлении снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 10%.Помимо этого исследователи сообщили, что дневной сон, пусть даже в виде легкой дремоты, тем полезнее при гипертонии, чем он более продолжителен. Чем дольше дремота, тем ниже систолическое давление и, вероятно, тем меньше понадобится лекарств, подчеркнули специалисты.