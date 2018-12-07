Медики подсказали, какой фрукт способен уберечь от варикоза

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Две хурмы в день - и ваше здоровье значительно улучшится.Как хорошо, что в южных странах в начале зимы появляется хурма. Съедая по 2 штуки хурмы в день, вы улучшаете свое здоровье сразу в 6 направлениях.1. Нет недостатка витаминов и микроэлементов в организме. В первую очередь витаминов С, Р, бета-каротина, группы В, йода, калия, магния.2. Деликатная стимуляция процессов пищеварения за счет пищевых волокон, которые содержатся в хурме в больших количествах. Кроме того, пищевые волокна замедляют всасывание сахаров и снижают уровень холестерина.3. Похудение! В 100 г хурмы примерно 70 ккал, съев 1-2 шт., Вы долго будете чувствовать себя сытым.4. Тонус стенок сосудов. Благодаря витаминам С и Р, повышается эластичность сосудов и происходит профилактика варикоза.5. Отличный бодрое настроение. В хурме много магния и витаминов, необходимых для синтеза «гормона радости» серотонина в организме. Плюс оранжевый цвет дает мощный терапевтический эффект.6. Борьба с анемией. В хурме много железа, а соседство с витамином С улучшает усвояемость этого, скажем прямо, капризного микроэлемента в организме.ВАЖНО: Хурма противопоказана людям, страдающим диабетом и тем, кто к нему предрасположен. Несмотря на низкий гипогликемический индекс, она способна резко повысить уровень глюкозы в крови.