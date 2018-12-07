Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть капусту

Названы лучшие продукты для профилактики онкозаболеваний.По данным Американского центра по контролю с заболеваниями, это самая распространённая разновидность онкологического заболевания среди женщин во всем мире, вне зависимости от расы и этнической принадлежности.Несмотря на рекомендации принимать регулярные меры предосторожности и обследоваться, эксперты все же уверены, что продукты, которые вы едите также играют большую роль в предотвращении рака груди.Всего существует три рекомендуемые группы суперпродуктов для профилактики. Они включают в себя фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Некоторые продукты из этой группы содержат фитохимикаты – соединения, производимые растениями, способные противостоять свободным радикалам.Ниже мы рассмотрим четыре самые сильные продукта, которые действительно послужат эффективной профилактикой против рака груди.БрокколиБрокколи содержит специфический фитохимический глюкарафани, который помогает нейтрализовать вызывающие рак химические вещества (исследования показывают, что ростки придают наибольшее количество этих эмементов). Кстати, для всех, кто не является фанатом этого продукта, советуем добавлять в него чеснок или горчицу для улучшения вкусовых качеств. Эти продукты также очень полезны в борьбе с раковыми клетками.ОвесОвес – чрезвычайно волокнистый продукт и это определяющая в данном случае характеристика, почему его можно отнести к ТОП продуктам в борьбе против рака груди. Кроме того, овес содержит мелатонин, который также уменьшит риск болезни. Поэтому не зря нам с детства говорили, что нет лучше завтрака, чем овсяная каша.Кудрявая капустаНемецкие ученые из университетов Ольденбурга и Бремена исследовала составы 40 различных сортов капусты на предмет содержания глюкозинолатов. Это природные сернистые вещества, которые при нарезке капусты превращаются в горчичные. Кроме того, что они придают горечь во вкусе, они также служат отличной защитой от рака груди. По результатам исследования стало известно, что больше всего горчичных масел выделяет кудрявая капуста.Зеленый чайО пользе зеленого чая ходят легенды уже давно. Если вы все еще не добавили этот напиток в свой рацион – немедленно сделайте это. В зеленом чае содержатся фенольные соединения, которые предотвращают развитие раковых клеток, включая рак молочной железы.Крове всех вышеперечисленных бесспорных преимуществ этих 4 продуктов, они также невероятно полезны для вашей фигуры. Ведь ни овсянку, ни брокколи, ни капусту, ни тем более чай никто и никогда еще не обвинил в лишних килограммах!