Эти продукты помогут уменьшить зависимость от сладостей

5 продуктов, которые снижают тягу к сладкому.Диетологи назвали продукты, употребление которых притупляет желание лакомиться чем-то сладким.Соответственно, употребляя меньше сладкого, можно рассчитывать на эффект похудения.Запомнить нетрудно: таких продуктов – пять.Яйца. Куриные яйца-чемпионы по содержанию белка, помогающего держать под контролем аппетит, и есть в целом меньше в течение дня. По словам специалистов, белок выступает ингибитором по отношению к синтезу гормона голода грелина. Особенно хорошо употреблять насыщенные белком продукты на завтрак.Финики. Эти сухофрукты - здоровая альтернатива сластям. В финиках содержится большое количество клетчатки, а также калий, железо и другие полезные микроэлементы – никакой вид десерта не отличается подобным многообразием веществ, укрепляющих здоровье. Врачи рекомендуют финики тем, кому крайне тяжело обходиться без сладкого. Но финики нельзя есть на голодный желудок, а также не нужно употреблять их за один раз более трех-пяти штук.Кефир. Если очень хочется сладкого, но лучше воздержаться, - выпейте стакан кефира. В нем много белка и кальция - благодаря этому сочетанию кефир помогает контролировать аппетит и тягу к сладкому.Квашеная капуста. Квашеная капуста и другие ферментированные продукты улучшают бактериальный баланс кишечной флоры, что также влияет на мозг, получающий сигналы от кишечника. «Хорошие» здоровые кишечные бактерии помогают держать под контролем пищевые желания.Гречка. Подобно всем цельнозерновым продуктам гречка быстро насыщает, и это чувство сытости держится затем довольно долго. За счет состава, богатого витаминами и минералами, гречка способствует росту в кишечнике числа полезных бифидо- и лактобактерий. Оздоровление кишечной флоры позитивно влияет на механизмы голода и пищевых предпочтений.