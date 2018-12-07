Медики назвали эффективный напиток для профилактики остеопороза

Укрепить кости поможет зеленый чай.Продолжительное употребление зеленого чая способствует укреплению костной ткани.Проблема снижения уровня крепости костной ткани у человека с возрастом довольно актуальна. Группа китайских ученых решила провести исследование и определила, что плотность костной ткани становится выше при постоянном употреблении зеленого чая, особенно это четко видно у женщин. Сообщается, что участниками исследования стало полмиллиона человек различного возраста.После проведения исследования ученые из общественного института здравоохранения Пекина пришли к выводу, что снизить риск переломов вполне возможно, для этого нужно употреблять полезный продукт - зеленый чай. Участники эксперимента, которые на протяжении 30 лет пили этот напиток, вообще не имели проблем с костями.С подробными результатами наблюдений можно ознакомиться на страницах специализированных научных изданий Nutrients и Osteoporosis International. По словам профессора Ли Лимин, который руководил экспериментом, опрос был проведен среди 454 тысяч китайцев, выбранных из биобанка China Kadoorie Biobank. В сравнении с гражданами, не употребляющих напиток вообще, люди, предпочитающие зеленый чай, реже подвергаются переломам - почти на 12%, а вот вероятность перелома таза и вовсе ниже в среднем на 25%.Как оказалось, вопрос плотности костной ткани стоит остро перед китайской медициной. Например, прошлые наблюдения тоже выявили некую связь между регулярным употреблением чая и более высокой плотностью костной ткани у женщин. К слову, напиток также концентрирует внимание и сохраняет бдительность.