Врачи подсказали, кому желательно регулярно пить апельсиновый сок

Специалисты назвали продукты, улучшающие память в зрелом возрасте.Новое исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения предполагает, что люди среднего возраста должны регулярно пить апельсиновый сок, а также есть много листовой зелени и ягод, чтобы предотвратить потерю памяти в старости.На протяжении 20 лет специалисты наблюдали за 27842 мужчинами со средним возрастом 51 год и пришли к выводу, что употребление оранжевых и красных овощей, листовой зелени и ягод снижает риск потери памяти с течением времени. Интересным оказалось то, что благоприятный эффект наблюдался и при включении в рацион апельсинового сока, который не особо почитаем в кругах диетологов за отсутствие клетчатки и высокое содержание сахара. Так, мужчины, которые пили апельсиновый сок каждый день, на 47% реже страдали от проблем с памятью, чем представители сильного пола, которые пили апельсиновый сок менее одного раза в месяц.Ученые отмечают, что дневная норма потребления фруктов равняется одной чашке, что эквивалентно одному банану, небольшому яблоку или половине стакана фруктового сока. Норма потребления овощей равняется одной чашке сырых овощей или двум чашкам листовой зелени.По словам экспертов, необходимо провести дополнительные испытания, чтобы проверить, будут ли верны полученные результаты для женщин. Тем не менее, данные нового исследования четко указывают на то, что рацион питания оказывает значительное влияние на здоровье мозга.