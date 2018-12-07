Врачи подсказали, как пить кофе без вреда для здоровья
Ученые сообщили, что кофе следует пить только по прошествии 3-4 часов с момента пробуждения.
Эксперты подчеркивают, что множество людей уверены в способности напитка придать им бодрости сразу после пробуждения, однако это не так.
В действительности кофеин вызывает просто сбой в работе организма, который затем проявляется в чрезмерной тревожности, провоцирующей упадок сил. Этот факт можно пояснить тем, что после пробуждения у человека в любом случае есть в организме увеличенное количество гормона стресса кортизола. Добавление эффекта кофе лишь усугубляет ситуацию. Наиболее лучшим решением данного вопроса является увеличение продолжительности сна.
Ученые советуют людям, которые просыпаются в 6 утра пить кофе не ранее 9:00. Важным момент остается и ограничение по времени на употребление напитка. Им не нужно злоупотреблять после 15:00. Кофеин в итоге может нарушить сон. С учетом этого факта стоит рассчитать индивидуальные часы его приема.
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