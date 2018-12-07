Врачи подсказали, какое популярное блюдо может навредить ребенку

Почему не стоит давать детям манную кашу.Оказывается, манная каша не такая уж и полезная, ведь может серьезно навредить костной системе ребенка.Манная крупа содержит фитин, в котором есть фосфор. Этот элемент связывает соли кальция, препятствуя их поступлению в кровь,.В связи с этим в организме ребенка может значительно снизиться уровень солей кальция в крови, а это провоцирует извлечение кальция из костей, чтобы перенаправить его в кровь. То есть, в костной системе ребенка может возникнуть дефицит кальция, необходимого в период роста и для нормальной работы мышечной и сердечно-сосудистой систем, а также – для нормального свертывания крови.Также ученые выяснили, что дети, которые часто употребляют манную кашу, нередко болеют рахитом, спазмофилией, также у них повышенная возбудимость нервных клеток и даже бывают судороги.