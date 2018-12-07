Врачи подсказали, какое популярное блюдо может навредить ребенку
Оказывается, манная каша не такая уж и полезная, ведь может серьезно навредить костной системе ребенка.
Манная крупа содержит фитин, в котором есть фосфор. Этот элемент связывает соли кальция, препятствуя их поступлению в кровь,.
В связи с этим в организме ребенка может значительно снизиться уровень солей кальция в крови, а это провоцирует извлечение кальция из костей, чтобы перенаправить его в кровь. То есть, в костной системе ребенка может возникнуть дефицит кальция, необходимого в период роста и для нормальной работы мышечной и сердечно-сосудистой систем, а также – для нормального свертывания крови.
Также ученые выяснили, что дети, которые часто употребляют манную кашу, нередко болеют рахитом, спазмофилией, также у них повышенная возбудимость нервных клеток и даже бывают судороги.
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