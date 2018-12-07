Натуральные средства, которые эффективно очистят кишечник

5 лучших целебных настоев, которые очистят толстый кишечникТолстый кишечник представляет собой последнюю часть пищеварительной системы человека. Он напоминает длинную широкую трубку, в которой накапливаются отходы, в которых наш организм не нуждается. Почему важно вовремя очистить толстый кишечник?От правильной работы этого органа зависит наше общее здоровье. Так, именно толстый кишечник усваивает воду и натрий, необходимые для поддержания здорового баланса электролитов.Хотя толстый кишечник без устали работает над выведением токсинов вместе с калом, иногда он оказывается перегруженным и перестаёт должным образом справляться с этой задачей. Это может быть обусловлено слишком большим количеством шлаков или изменениями его бактериальной микрофлоры.Именно поэтому для профилактики появления нарушений пищеварения и других проблем со здоровьем время от времени необходимо уделять внимание очищению этого органа.Простой и безопасный способ очищения толстого кишечника заключается в приготовлении целебных настоев, полезных для пищеварения и оказывающих противовоспалительное воздействие.Когда мы регулярно проходим такую терапию, естественный рН кишечника восстанавливается и ему становится легче очищать наш организм от шлаков, пишет health info, ссылаясь на «Шаг к здоровью».1. Настой семян фенхеляСемена этого растения известными своим противовоспалительным действием и способностью улучшать пищеварение. Они помогают очистить толстый кишечник от токсинов, не вызывая его раздражения.Рекомендуется использовать семена фенхеля для лечения вздутия живота, чувства тяжести и других симптомов, которыми так часто сопровождается скопление токсинов в толстом кишечнике.Ингредиентычайная ложка семян фенхеля (5 г.)стакан воды (250 мл.)столовая ложка мёда (25 г.)ПриготовлениеЗалей указанное количество семян фенхеля стаканом кипятка и накрой чашку крышкой.Подожди 10 минут так, чтобы напиток настоялся. Процеди его и добавь столовую ложку органически чистого пчелиного мёда для того, чтобы настой был подслаще.Как его питьНеобходимо принимать этот настой каждое утро натощак. Курс лечения составляет 3 недели.2. Настой анисаАнис обладает ветрогонными свойствами и очищает наш организм от токсинов. Так, он не только позволяет справиться с газами в кишечнике, но и улучшает его перистальтику. Благодаря этому толстый кишечник легче освобождается от накопившихся в нем шлаков.Активные компоненты аниса улучшают пищеварительные процессы и стимулируют расщепление субстанций, накапливающихся в органах пищеварения.Ингредиентыстоловая ложка семян аниса (15 г.)стакан воды (250 мл.)ПриготовлениеДобавь столовую ложку семян аниса в стакан кипятка и накрой его крышкой.Подожди 5-10 минут, пока настой слегка не остынет. Процеди его перед употреблением.Как его питьПринимать это средство следует натощак в течение 2-3 недель.С целью профилактики нарушений пищеварения рекомендуется пить этот напиток 3 раза в неделю, как минимум.3. Настой шалфеяЛистья шалфея выделяют экстракты, способные успокаивать воспалительные процессы и восстанавливать нормальную работу кишечника. В результате ему становится легче выводить токсины и шлаки.Рекомендуется использовать шалфей для лечения таких симптомов синдрома раздражённого кишечника, как тошнота, рвота и понос.Ингредиентычайная ложка шалфея (5 г.)стакан воды (250 мл.)ПриготовлениеДобавь чайную ложку шалфея в стакан кипящей воды и накрой чашку крышкой для того, чтобы напиток настоялся.Подожди 10 минут. Не забудь процедить его перед употреблением.Как его питьПить такой настой необходимо горячим. Можешь выпивать до двух стаканов такого напитка в день.Курс лечения, чтобы очистить толстый кишечник, составляет 2 недели.4. Мятный настойМята хорошо известна своей способностью облегчать тяжёлое пищеварение. Настой из этого растения способствует выведению токсинов и помогает устранить закупорку и раздражение толстого кишечника. Помимо этого он борется с запором.Настой мяты отличается мягким воздействием на бактериальную микрофлору кишечника и снижает количество газов в последнем.Ингредиентычайная ложка листьев мяты (5 г.)стакан воды (250 мл.)ПриготовлениеЗалей чайную ложку мяты стаканом кипятка.Дай напитку настояться 8-10 минут при комнатной температуре.Не забудь процедить готовый настой перед тем, как его принимать.Как его питьРекомендуется принимать первый стакан напитка утром натощак, а второй - во второй половине дня.Курс очищения составляет по меньшей мере 3 недели.5. Настой тимьяна поможет очистить толстый кишечникТимьян также обращает способностью очищать органы пищеварения от токсинов. Это растение нормализует работу толстого кишечника.В результате последний начинает лучше усваивать питательные микроэлементы. Благодаря тимьяну нам удаётся обезопасить себя от скопления шлаков в желудке и кишечнике.Ингредиентычайная ложка тимьяна (5 г.)стакан воды (250 мл.)столовая ложка мёда (25 г.)ПриготовлениеПоложи чайную ложку тимьяна в стакан кипятка и дай напитку настояться несколько минут.Как только целебные экстракты растения окажутся в воде, процеди напиток и добавь в него столовую ложку мёда.Как его питьРекомендуется принимать по стакану настоя тимьяна после каждого из основных приёмов пищи в течение 3 недель.Ну как, тебе уже захотелось очистить толстый кишечник и ощутить эту приятную лёгкость? Помни о том, что для достижения лучших результатов приём этих настоев должен сопровождаться сбалансированным питанием. Старайся следить за количеством употребляемых калорий и жиров.