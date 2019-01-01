Медики рассказали, почему пожилые люди медленнее читают

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Замедление скорости чтения помогает обеспечить высокую правильность понимания текста.Сотрудники Центра языка и мозга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» изучили, носит ли замедление пожилых людей при чтении «стратегический» характер.В ходе исследования они хотели проверить, является ли замедление абсолютной необходимостью для понимания текста или же оно возникает вследствие так называемых «стратегических» причин –излишней осторожности, боязни совершить ошибку, а также для экономии когнитивного усилия и адаптации нагрузки к своим нейрофизиологическим возможностям.В эксперименте приняли участие добровольцы из двух возрастных групп: молодые - от 18 до 24 лет, и пожилые - от 59 до 81 года. Сначала ученые выясняли индивидуальную скорость чтения каждого участника: на экране компьютера пословно выводились предложения, и для перехода к каждому следующему слову участник должен был нажимать на кнопку. Это позволяло вычислить, какую скорость чтения предпочитает каждый участник.На следующий день скорость вывода предложений уже задавалась извне: в одной части тестирования она была равна средней скорости участника, а в другой части - ускорена в два раза.Учёные предполагали, что молодые участники выбирали для себя максимально возможную скорость, позволяющую хорошо понимать всё прочитанное, а пожилые участники «стратегически» читали медленнее, чем могли бы. Ожидалось, что предъявление предложений в ускоренном режиме меньше снизит правильность понимания у пожилых людей, чем у молодых. Однако гипотеза не подтвердилась!Когда вывод предложений ускорялся, правильность ответов на вопросы одинаково снижалась у молодых и пожилых участников. Таким образом, исследование не обнаружило никаких подтверждений тому, что при самостоятельном выборе скорости чтения пожилые люди нарочно замедляются. Увы, замедление всё же носит неизбежный характер: например, обеспечивает необходимое время для лексического доступа и грамматического анализа. Возможно, именно замедление скорости чтения помогает обеспечить высокую правильность понимания текста.