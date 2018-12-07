Медики рассказали, как избавиться от звона в ушах

Звон в ушах очень опасен.Звон в ушах - неприятный симптом, при котором человек воспринимает фантомный или несуществующий шум (звон, гудение, рык, щелчки или свист), не имеющий внешнего источника. Все же в большинстве случаев это расстройство является легким и преходящим, и от звона в ушах можно избавиться с помощью некоторых натуральных средств.Причиной этого шума могут быть нарушения в работе органов слуха, связанные с инфекциями и повреждениями или накопление серы.Сам по себе звон в ушах не рассматривается как болезнь, но он может быть связан с повреждением слуха или нарушением кровообращения.Мы расскажем о некоторых причинах этого расстройства и о 5 натуральных средствах, которые помогут избавиться от звона в ушах.Причины звона в ушахЗвон в ушах может быть связан с определенными болезнями, но бывает трудно установить его точную причину.Часто он, особенно когда повторяется регулярно, связан с повреждением клеток внутреннего слухового прохода.Функционируя неправильно, они генерируют электрические импульсы, которые, поступая по слуховому нерву в мозг, интерпретируются им как звуки.Другие возможные причины шума в ушах:скопление серы в слуховом проходераздражение барабанной перепонкиизменения в цепочке слуховых косточекдлительное воздействие сильного шума (громкой музыки и т.д.)возрастная потеря слухаповреждения уха и ушные болезнидефицит некоторых нутриентовнарушение кровообращенияНатуральные средства от звона в ушахЧасто этот шум не слишком интенсивен и не причиняет человеку особых неудобств. Но иногда он слишком силен и заметно ухудшает качество жизни. Тогда с ним приходится бороться.К счастью, для этого не обязательно принимать лекарства, обычно можно обойтись натуральными средствами, которые помогут избавиться от звона в ушах.1. ЛукЛук действует как антибиотик, поэтому он рекомендуется, когда шум в ушах связан с инфекционными заболеваниями.Сок лука очищает слуховой проход и уменьшает раздражение.Ингредиенты? луковицыПриготовлениеНарезаем половину луковицы на мелкие кусочки и 2 минуты нагреваем их в микроволновке.Когда лук немного остынет, выжимаем из него сок.Способ примененияЗакапываем 2-3 капли лукового сока в ухо, с которым возникли проблемы, и на 3 минуты наклоняем голову в противоположную сторону.Затем делаем вращательные движения головой, чтобы остатки сока вытекли из уха, и вытираем их салфеткой.Повторяем процедуру до 3 раз в неделю.2. ЧеснокПо своему составу чеснок подобен луку, он тоже обладает антибиотическими и противовоспалительными свойствами. Чеснок способствует очищению слухового канала.Смесь измельченного чеснока с небольшим количеством кунжутного масла используют для удаления серы.Ингредиенты1 зубчик сырого чеснока2 столовые ложки кунжутного масла (30 г)ПриготовлениеИзмельчаем чеснок и нагреваем его с кунжутным маслом.Процеживаем смесь и даем ей остыть.Способ примененияНаклоняем голову и закапываем 3 капли этой смеси в больное ухо.Пусть она действует 3 минуты, потом подотрем вытекшие из уха остатки салфеткой.Делаем эту процедуру в течение недели или до тех пор, пока шум в ухе не прекратится.3. Гинкго билобаНастой гинкго билоба и пищевые добавки с этим растением помогают, когда звон в ушах вызван проблемами с кровообращением.Гинкго билоба уменьшает воспаление в сосудах и помогает активизировать кровообращение.Ингредиенты1 чайная ложка гинкго билоба (5 г)1 чашка воды (250 мл)ПриготовлениеВысыпаем гинкго билоба в закипевшую воду и закрываем кастрюльку крышкой.Пусть растение настаивается 10 минут, после чего процедим настой.Способ примененияВыпиваем до 2 чашек настоя в день.4. МятаМята обладает противовоспалительными и расслабляющими свойствами. Она помогает, когда звон в ушах сочетается с расстройством нервной системы и усиленным сердцебиением.Ингредиенты1 столовая ложка мяты (15 г)1 чашка воды (250 мл)ПриготовлениеВысыпаем мяту в закипевшую воду и закрываем сосуд крышкой.Пусть мята настаивается 10 минут, затем процедим настой.Способ примененияПьем до 2 чашек настоя в день, пока шум в ушах не утихнет.Советуем прочитать: 9 лекарственных трав, чтобы успокоить нервы и снять беспокойство5. БазиликСок листьев базилика - хорошее противовоспалительное средство. Он способствует уменьшению шума в ушах, когда есть раздражение слухового канала.Ингредиенты10 листьев свежего базилика2 столовые ложки воды (30 мл)ПриготовлениеИзмельчаем листья базилика так, чтобы они дали сок, и разбавляем его парой ложек воды.Способ примененияСмачиваем в этой жидкости ватку и вставляем ее в слуховой проход.Эта ватка должна находиться там несколько часов. Повторяем такую процедуру 2 раза в день.Вас часто беспокоит звон в ушах? Если да, обратитесь к врачам, чтобы они определили точную причину этого.Имейте в виду, что эта проблема часто возникает из-за стресса или из-за чрезмерного употребления стимуляторов нервной системы, таких как напитки, содержащие кофеин.