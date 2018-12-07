Медики рассказали, как избавиться от звона в ушах
Звон в ушах - неприятный симптом, при котором человек воспринимает фантомный или несуществующий шум (звон, гудение, рык, щелчки или свист), не имеющий внешнего источника. Все же в большинстве случаев это расстройство является легким и преходящим, и от звона в ушах можно избавиться с помощью некоторых натуральных средств.
Причиной этого шума могут быть нарушения в работе органов слуха, связанные с инфекциями и повреждениями или накопление серы.
Сам по себе звон в ушах не рассматривается как болезнь, но он может быть связан с повреждением слуха или нарушением кровообращения.
Мы расскажем о некоторых причинах этого расстройства и о 5 натуральных средствах, которые помогут избавиться от звона в ушах.
Причины звона в ушах
Звон в ушах может быть связан с определенными болезнями, но бывает трудно установить его точную причину.
Часто он, особенно когда повторяется регулярно, связан с повреждением клеток внутреннего слухового прохода.
Функционируя неправильно, они генерируют электрические импульсы, которые, поступая по слуховому нерву в мозг, интерпретируются им как звуки.
Другие возможные причины шума в ушах:
скопление серы в слуховом проходе
раздражение барабанной перепонки
изменения в цепочке слуховых косточек
длительное воздействие сильного шума (громкой музыки и т.д.)
возрастная потеря слуха
повреждения уха и ушные болезни
дефицит некоторых нутриентов
нарушение кровообращения
Натуральные средства от звона в ушах
Часто этот шум не слишком интенсивен и не причиняет человеку особых неудобств. Но иногда он слишком силен и заметно ухудшает качество жизни. Тогда с ним приходится бороться.
К счастью, для этого не обязательно принимать лекарства, обычно можно обойтись натуральными средствами, которые помогут избавиться от звона в ушах.
1. Лук
Лук действует как антибиотик, поэтому он рекомендуется, когда шум в ушах связан с инфекционными заболеваниями.
Сок лука очищает слуховой проход и уменьшает раздражение.
Ингредиенты
? луковицы
Приготовление
Нарезаем половину луковицы на мелкие кусочки и 2 минуты нагреваем их в микроволновке.
Когда лук немного остынет, выжимаем из него сок.
Способ применения
Закапываем 2-3 капли лукового сока в ухо, с которым возникли проблемы, и на 3 минуты наклоняем голову в противоположную сторону.
Затем делаем вращательные движения головой, чтобы остатки сока вытекли из уха, и вытираем их салфеткой.
Повторяем процедуру до 3 раз в неделю.
2. Чеснок
По своему составу чеснок подобен луку, он тоже обладает антибиотическими и противовоспалительными свойствами. Чеснок способствует очищению слухового канала.
Смесь измельченного чеснока с небольшим количеством кунжутного масла используют для удаления серы.
Ингредиенты
1 зубчик сырого чеснока
2 столовые ложки кунжутного масла (30 г)
Приготовление
Измельчаем чеснок и нагреваем его с кунжутным маслом.
Процеживаем смесь и даем ей остыть.
Способ применения
Наклоняем голову и закапываем 3 капли этой смеси в больное ухо.
Пусть она действует 3 минуты, потом подотрем вытекшие из уха остатки салфеткой.
Делаем эту процедуру в течение недели или до тех пор, пока шум в ухе не прекратится.
3. Гинкго билоба
Настой гинкго билоба и пищевые добавки с этим растением помогают, когда звон в ушах вызван проблемами с кровообращением.
Гинкго билоба уменьшает воспаление в сосудах и помогает активизировать кровообращение.
Ингредиенты
1 чайная ложка гинкго билоба (5 г)
1 чашка воды (250 мл)
Приготовление
Высыпаем гинкго билоба в закипевшую воду и закрываем кастрюльку крышкой.
Пусть растение настаивается 10 минут, после чего процедим настой.
Способ применения
Выпиваем до 2 чашек настоя в день.
4. Мята
Мята обладает противовоспалительными и расслабляющими свойствами. Она помогает, когда звон в ушах сочетается с расстройством нервной системы и усиленным сердцебиением.
Ингредиенты
1 столовая ложка мяты (15 г)
1 чашка воды (250 мл)
Приготовление
Высыпаем мяту в закипевшую воду и закрываем сосуд крышкой.
Пусть мята настаивается 10 минут, затем процедим настой.
Способ применения
Пьем до 2 чашек настоя в день, пока шум в ушах не утихнет.
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5. Базилик
Сок листьев базилика - хорошее противовоспалительное средство. Он способствует уменьшению шума в ушах, когда есть раздражение слухового канала.
Ингредиенты
10 листьев свежего базилика
2 столовые ложки воды (30 мл)
Приготовление
Измельчаем листья базилика так, чтобы они дали сок, и разбавляем его парой ложек воды.
Способ применения
Смачиваем в этой жидкости ватку и вставляем ее в слуховой проход.
Эта ватка должна находиться там несколько часов. Повторяем такую процедуру 2 раза в день.
Вас часто беспокоит звон в ушах? Если да, обратитесь к врачам, чтобы они определили точную причину этого.
Имейте в виду, что эта проблема часто возникает из-за стресса или из-за чрезмерного употребления стимуляторов нервной системы, таких как напитки, содержащие кофеин.
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