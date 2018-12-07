Врачи рассказали, кому категорически противопоказан имбирь

Имбирь может быть эффективной альтернативой многочисленным лекарствам.Есть 4 группы людей, которым категорически противопоказано потребление имбиря.Имбирь - это растение, содержащее питательные вещества и биологически активные соединения, которые оказывают невероятную поддержку физическому и психическому состоянию нашего организма.Его используют в медицинских целях уже несколько тысяч лет, начиная аж с Древнего Китая. Оказалось, имбирь может быть эффективной альтернативой многочисленным препаратам, которые продаются в аптеках.Однако есть 4 группы людей, которым категорически противопоказано потребление этого растения. Вот они:Люди с низким весомКак известно, имбирь помогает бороться с лишним весом и гипогликемией. Исследование показало, что экстракт имбиря сильно влияет на сокращение массы тела, поэтому крайне не рекомендуется употреблять его при недостатке веса.Беременные женщиныИмбирь содержит мощные стимуляторы, которые идеально подходят для мышц и пищеварения, но в случае с беременными женщинами растение может стать причиной преждевременных схваток, следовательно, преждевременных родов. Избегайте использования имбиря особенно в последние месяцы беременности.Людям с заболеванием крови.Гемофилия - редкое генетическое расстройство, при котором способность к свертыванию крови сильно снижается, т. е. пациент может сильно кровоточить даже из-за незначительной травмы. Имбирь стимулирует кровообращение, следовательно те, кто страдает заболеваниями крови, должны обходить его стороной.Люди, которые принимают определенные лекарстваЕсли Вы страдаете от высокого кровяного давления или диабета, и принимаете лекарства для улучшения состояния, рекомендуется в срочном порядке отказаться от имбиря. Имбирь понижает кровяное давление и разжижает кровь, следовательно, при взаимодействии с лекарственными препаратами может усилить их действие и оказаться по-настоящему опасным для здоровья.