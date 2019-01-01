Назван известный продукт, который может спровоцировать инсульт

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Обнаружена смертельная опасность поваренной соли.Ученые нашли связь между потреблением соли и риском инсульта и деменции."Посадив" мышей на диету с большим количеством соли, исследователи обнаружили нарушение когнитивных способностей и признаки нарушения кровообращения.Все результаты исследования указывают на то, что диета с высоким содержанием соли провоцирует иммунную систему кишечника на формирование сигнала, влияющего на кровеносные сосуды в ключевых частях мозга, а именно - на гиппокамп и кору мозга.Примечательно, что эти нарушения были зафиксированы даже при отсутствии высокого кровяного давления. Это означает, что даже если нам удастся справиться с гипертонией, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием натрия, повышенный риск развития инсульта и деменции может сохраняться.