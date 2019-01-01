Медики объяснили, почему желательно регулярно есть горох

Супрун назвала продукты, продлевающие жизнь.Регулярное употребление богатой клетчаткой пищи снижает риски преждевременной смерти.По ее словам, уровень смертности людей, которые постоянно употребляют клетчатку почти на четверть ниже, чем среди тех, кто использовал в пищу минимальное количество.«Хороший аргумент, чтобы есть больше продуктов, содержащих клетчатку! А лучше всего, что они всегда под рукой», – написала Супрун.Она пояснила, что клетчатка содержится во фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, орехах, семенах, сое и бобовых. Все это обогащает организм питательными веществами и дает длительное чувство насыщения.«Регулярное употребление богатой клетчаткой пищи существенно снижает риски появления серьезных болезней и преждевременной смерти.Ученые пришли к выводу, что употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни, после анализа пищевых привычек около 400 тысяч человек в течение 9 лет.Уровень смертности людей, которые постоянно употребляли клетчатку был в среднем на 22% ниже, чем среди тех, которые употребляли минимальное количество или не употребляли ее вообще», – пояснила Супрун.Она добавила, что результаты исследования существенно не изменились даже после того, как ученые учли и другие факторы, которые влияют на риск смерти.